Những ngày còn lại của tháng 10, những con giáp này dễ gặp xui, cẩn thận tiểu nhân đang có ý hãm hại

Tâm linh - Tử vi 19/10/2021 18:04

Những ngày còn lại của tháng 10, những con giáp này luôn bị tiểu nhân rình rập, có ý đồ lợi dụng hoặc hãm hại.

Tuổi Thân

Thân dễ tính đến mức không tưởng. Bạn hầu như không tiếc bạn bè bất cứ thứ gì. Bạn dễ kết thân, dễ quý mến, chỉ cần là ai đó mở lòng với bạn, tốt với bạn thì bạn sẵn sàng đáp lại tấm chân tình ấy. Chỉ là bạn không hay có những kẻ "bằng mặt nhưng không bằng lòng", ngoài mặt thì nói quý mến bạn nhưng trong lòng lại tính toán, ủ mưu.

Những ngày còn lại của tháng 10, tuổi Thân hoang mang vô độ khi bị kẻ khác lợi dụng mà đó lại là người bạn thân của mình, khiến Thân vô cùng buồn và thất vọng. Hãy chấn chỉnh lại tinh thần, cố gắng kĩ càng hơn trong việc chọn bạn, đừng thấy ai cũng mở lòng kết thân nhé.

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Những ngày còn lại của tháng 10, tuổi Thân hoang mang vô độ khi bị kẻ khác lợi dụng mà đó lại là người bạn thân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những ngày còn lại của tháng 10, người tuổi Sửu tiền bạc dồi dào, tài lộc tăng tiến nên càng khiến cho kẻ tiểu nhân đỏ mắt ghen tị. Đó có thể là những người ở bên cạnh con giáp này như đồng nghiệp hay bạn bè… Khi bản mệnh cần đến sự giúp đỡ của người xung quanh mình thì có thể sẽ bị kẻ xấu nhân cơ hội mà lừa gạt.

Ngoài mặt chúng tỏ vẻ chân thành, nhiệt tình giúp đỡ nhưng sau lưng lại âm thầm bày trò bỉ ổi, làm ra những chuyện hại người xấu xa, thà rằng mình không có được cũng không muốn để tuổi Sửu được hưởng lợi. Những ngày còn lại của tháng 10 này, hãy học cách nhìn người, nhìn thật kĩ kẻ bên mình là người tốt bụng, chân thành muốn giúp đỡ hay chỉ là kẻ dối lừa tình cảm mà thôi.

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Bản tính tuổi Mùi ruột để ngoài da không mảy may đề phòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bản tính tuổi Mùi ruột để ngoài da không mảy may đề phòng. Những ngày còn lại của tháng 10, một mặt, kẻ xấu dùng lời ngon ngọt để bòn rút tài chính của tuổi Mùi, mặt khác lại đi sau lưng, bất chấp thủ đoạn mà chiếm đoạt tài sản và chức vị của con giáp.

Để tránh thu hút tiểu nhân, trước hết con giáp cần khiêm nhường, bớt phô trương, cũng không nên quá tin người. Cần cân nhắc giữa các mối quan hệ, chỉ giữ xung quanh những người thực sự thân thiết, tin tưởng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.

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