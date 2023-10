10 ngày cuối cùng của tháng 10, những con giáp này MỘT BƯỚC LÊN MÂY, phú quý trùng trùng, tài lộc vượng sắc

Trời sinh ra nhưng người tuổi Tuất bẩm sinh đã mang số mệnh phú quý nên vận thế của con giáp này luôn thuận lợi, may mắn. Sự nghiệp, tình cảm, tài vận luôn thu được những kết quả tốt đẹp.

Trong khoảng thời gian 10 ngày cuối tháng 10, người tuổi Tuất được thần Tài ưu ái, tài phú tăng lên nhiều lần, hoạnh tài dồi dào, tiền bạc như nước chảy về túi con giáp này. Ngoài ra, do con giáp này biết dùng trí óc và năng lực của bản thân nên tìm kiếm được rất nhiều cơ hội kinh doanh mang lại thu nhập cao trong thời gian này.

10 ngày cuối cùng của tháng 10, tuổi Dần sẽ tràn đầy phúc khí. Trời sinh người cầm tinh con Hổ rất mạnh mẽ, trí tuệ, nhạy bén và dễ nổi bật trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường. Họ cũng để lại ấn tượng tốt cho người xung quanh, điều này rất có lợi cho sự phát triển của bản thân.

Ngay khi bước sang 10 ngày cuối của tháng 10 dương lịch, tuổi Dần sẽ dứt khỏi chuỗi ngày khó khăn, công việc bước lên tầm cao mới. Nhìn chung, vận thế của tuổi Dần được cải thiện rất nhiều, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Chỉ cần cẩn trọng và không kiêu ngạo, tuổi Dần sẽ làm ăn khấm khá, kiếm được nhiều tiền, không còn quá áp lực nên cuộc sống hạnh phúc.

10 ngày cuối cùng của tháng 10, tuổi Dần sẽ tràn đầy phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Một trong những con giáp vào 10 ngày cuối tháng 10 tài vận hanh thông nữa là tuổi Hợi. Họ được quý nhân giúp đỡ, mọi việc suôn sẻ, vận thế hanh thông, xua tan đi. Tuy nhiên, rắc rối của những tháng trước nên tài lộc của cũng có nhiều biến động.

Vận may tới, tiền bạc, sự ngiệp và mối quan hệ giúp họ đạt được những kết quả tốt. Đồng thời, một số con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong vài tháng tới. Vào 10 ngày cuối tháng 10, không ít người tuổi Hợi sẽ nhận được tài lộc may mắn "từ trên trời rơi xuống" dù không phải cầu cạnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.