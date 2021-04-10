Những món đồ cũ 'đại kỵ' phá hủy vượng khí nhà mới, XUI này kéo theo XUI khác vào nhà

Theo phong thủy, khi từ bỏ ngôi nhà cũ chuyển sang nhà mới là gia chủ đang chuyển dần sự may mắn, thịnh vượng sang cho ngôi nhà thứ 2. Vì vậy, cần lưu ý một số đồ dùng trước khi mang đến để tránh phá hủy phong thủy của ngôi nhà.

Gương cũ đã mẻ, nứt Theo quan niệm phong thủy, gương là một vật dụng chứa nhiều điều bí ẩn. Người ta tin rằng dùng gương có thể trừ tà và ma quỷ. Gương vỡ, nứt được coi là rất độc, báo điềm chẳng lành xảy ra. Vì vậy, khi chuyển nhà tuyệt đối không dùng lại gương bị vỡ, nứt vì nó sẽ tỏa ra luồng khí rất tiêu cực và phá vỡ những hình ảnh tốt đẹp ở ngôi nhà mới. Theo quan niệm phong thủy, gương là một vật dụng chứa nhiều điều bí ẩn - Ảnh minh họa: Internet Rèm cửa cũ Rèm cửa được thiết kế với mục đích che chắn cũng như làm đẹp ngôi nhà, tùy vào hướng nhà mà chọn kiểu dáng, màu sắc rèm cửa khác nhau. Vì vậy, gia chủ tuyệt đối không mang rèm cửa từ nhà cũ sang nhà mới. Vì nó không những không giúp tiết kiệm mà còn phá hủy vượng khí cho căn nhà mới, khiến gia chủ chủ liên tục gặp vận hạn xui xẻo.

Gia chủ tuyệt đối không mang rèm cửa từ nhà cũ sang nhà mới, vì nó không những không giúp tiết kiệm mà còn phá hủy vượng khí cho căn nhà mới - Ảnh minh họa: Internet Cây, hoa đã khô Trong phong thủy, hoa khô đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ nên cũng không thích hợp đặt trong nhà ở vốn cần sinh khí, sức sống. Phong thủy có quan niệm “hình nào khí nấy”, trong khi hoa khô không phải là vật thể sống, có liên quan đến sự chết chóc, không nên đặt trong nhà. Vì vậy, đây cũng là vật dụng được liệt vào danh sách tuyệt đối không mang vào nhà mới. Hoa khô đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ - Ảnh minh họa: Internet Ghế bập bênh cũ không còn sử dụng Nhiều ngôi nhà có những chiếc ghế bập bênh nhưng chẳng sử dụng đến. Trong phong thủy thì nó không hề đem lại may mắn cho gia chủ. Bởi có quan niệm rằng những chiếc ghế bập bênh cũ không dùng đến thì nó sẽ là nơi để “thế lực vô hình” ngồi ngự trị và điều đó sẽ mang lại bất hạnh hoặc mất mát cho gia chủ.

Ghế bập bênh cũ không dùng đến sẽ là nơi 'thế lực vô hình' ngồi ngự trị - Ảnh minh họa: Internet Những điều nên làm khi chuyển nhà - Chọn ngày lành tháng tốt. - Cúng thổ địa và thần linh. - Xông nhà để xua đi chướng khí. - Chiếu và bếp nấu mang vào nhà trước. - Đun nước sôi, mở vòi nước cho chảy. - Mua chổi và cây lau nhà mới. - Treo chuông gió để dẫn dắt khí. - Phải thật vui vẻ trong ngày chuyển nhà. - Nên để điện sáng 3 đêm đầu tiên. - Làm cho căn nhà có không khí vui vẻ. - Mỗi thành viên nên mang 1 loại trái cây tốt đẹp vào nhà như cam, lự, táo, lê... Mỗi thành viên nên mang 1 loại trái cây tốt đẹp vào nhà mới như cam, lự, táo, lê... - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những vật dụng nên và không nên mang vào nhà mới. Hy vọng qua bài viết này, gia chủ sẽ rút ra được một số lưu ý cho chính bản thân mình. Từ đó việc chuyển nhà sẽ trở nên dễ dàng hiệu quả hơn, các thành viên trong gia đình sẽ được vui vẻ hạnh phúc trong thời gian sau này. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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