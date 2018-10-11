Những loại cây cảnh đẹp để bàn làm việc hợp với chủ nhân mệnh hỏa

Tâm linh - Tử vi 11/10/2018 15:09

Người mệnh hỏa muốn công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển vững vàng thì việc lựa chọn cây để bàn làm việc hợp với phong thủy là điều vô cùng quan trọng.

Bên cạnh thu hút tài lộc, may mắn cho chủ nhân, những loại cây cảnh để bàn làm việc hợp với người mệnh hỏa còn giúp thanh lọc bầu không khí nơi văn phòng, tạo cảm giác thư giãn chốn công sở. Chọn cây để bàn làm việc theo mệnh rất quan trọng, bởi lẽ cây phong thủy sẽ đem lại cho chủ nhân sự an tâm, biến góc làm việc thành một nơi bình yên thân thuộc về khí vận để chủ nhân thỏa sức sáng tạo với công việc.

Chọn cây để bàn làm việc hợp với người mệnh hỏa không khó bởi bản chất lá cây có màu xanh tượng trưng cho mệnh mộc, có quan hệ tương sinh với mệnh hỏa. Ngoài ra, màu đỏ là màu của mệnh hỏa, nên những cây hoa có sắc đỏ đều là cây phong thủy phù hợp với người thuộc mệnh hỏa.

Người mệnh hỏa hợp với những loại cây cảnh có sắc đỏ, xanh lá

Người mệnh hỏa hợp với những loại cây cảnh có sắc đỏ, xanh lá

Người mệnh hỏa hợp với cây gì?

Người mệnh hỏa là những người thuộc nhóm có năm sinh và tuổi dưới đây:

- Giáp Tuất sinh năm 1934, 1994

- Đinh Dậu sinh năm 1957, 2017

- Bính Dần sinh năm 1986, 1926

- Ất Hợi sinh năm 1935, 1995

- Giáp Thìn sinh năm 1964, 2024

- Đinh Mão sinh năm 1987, 1927

- Mậu Tý sinh năm 1948, 2008

- Ất Tỵ sinh năm 1965, 2025

- Kỷ Sửu sinh năm 1949, 2009

- Mậu Ngọ sinh năm 1978, 2038

- Bính Thân sinh năm 1956, 2016

- Kỷ Mùi sinh năm 1979, 2039

Những người thuộc mệnh hỏa chọn cây để bàn làm việc có sắc đỏ, hồng, hồng tím, da cam. Có thể sử dụng những loại cây thuộc nhóm màu sắc mà mệnh hỏa có thể chế ngự được như màu trắng, hoặc vàng. Tuy nhiên, sắc đỏ hoặc màu tương sinh là xanh lá cây vẫn nên là sự lựa chọn hàng đầu cho người mệnh hỏa.

Cây phong thủy đặt bàn làm việc giúp thu hút vận khí tốt, may mắn, tiền tài cho chủ nhân mệnh hỏa

Cây phong thủy đặt bàn làm việc giúp thu hút vận khí tốt, may mắn, tiền tài cho chủ nhân mệnh hỏa

Chọn cây cảnh để bàn làm việc hợp với mệnh hỏa

Cây hoa hồng môn

Một chậu cây hoa hồng môn nhỏ nơi góc bàn làm việc sẽ giúp chủ nhân mệnh hỏa hăng say hơn trong công việc và dành toàn lực của mình phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng nhất. Hoa hồng môn với đa dạng các sắc màu từ đỏ, hồng cho tới cam, trắng đều phù hợp với người mệnh hỏa, giúp tạo động lực để khởi đầu sự nghiệp thành công.

Cây hoa trà đỏ

Cây hoa trà đỏ là loại cây quý hiếm tại Việt Nam với ý nghĩa tượng trưng cho trí tuệ thông thái và tài lộc dồi dào. Cây hoa trà đỏ không chỉ tô điểm cho không gian thêm sắc màu thu hút mà còn là loại cây phong thủy tốt đối với chủ nhân mệnh hỏa.

Cây hoa trà đỏ là loại cây trang trí đẹp tại nơi văn phòng

Cây hoa trà đỏ là loại cây trang trí đẹp tại nơi văn phòng

Cây kim ngân

Nhắc đến vận khí tiền tài không thể nào bỏ qua được cây kim ngân với những ý nghĩa tốt đẹp mang  lại tài lộc dồi dào. Đặc biệt với những chủ nhân mệnh hỏa làm công việc kinh doanh thì trồng một chậu nhỏ cây kim ngân tại bàn làm việc sẽ giúp thu hút may mắn trong công việc.

Cây kim ngân không chỉ đem đến vận may về tiền tài cho chủ nhân mà còn giúp chủ nhân giữ được số tiền đó mà không bị hao hụt của cải. Bởi vậy, cây kim ngân thường được coi là quà tặng ý nghĩa cho bạn bè, đồng nghiệp với mong muốn chúc cho họ nhanh thăng tiến, việc làm ăn suôn sẻ cả năm.

Người mệnh hỏa làm kinh doanh không thể thiếu một chậu cây kim ngân trong văn phòng

Người mệnh hỏa làm kinh doanh không thể thiếu một chậu cây kim ngân trong văn phòng

Cây hoa trạng nguyên

Sắc đỏ rực rỡ của cây hoa trạng nguyên khiến người nhìn không thể nào rời mắt. Không gian ảm đạm chốn văn phòng sẽ bừng sáng khi đặt một chậu cây trạng nguyên nơi làm việc.

Loài hoa này khá dễ trồng, lại ưa thời tiết mát mẻ nên nơi văn phòng là địa điểm thích hợp để cây phát triển khỏe mạnh mà không cần dày công chăm sóc. Cây hoa trạng nguyên tượng trưng cho phú quý và sự thành đạt của chủ nhân, là loại cây cảnh hợp phong thủy với chủ nhân mệnh hỏa làm công việc liên quan đến tài chính.

Cây vạn lộc

Đúng như tên gọi của nó, cây vạn lộc đem đến cho chủ nhân mệnh hỏa tiền tài dồi dào, quanh năm phát lộc. Bởi vậy, không chỉ là loại cây thích hợp trồng nơi văn phòng, cây vạn lộc còn được nhiều hộ kinh doanh, buôn bán chọn trồng trong nhà với mục đích thu hút tài lộc, may mắn giúp việc kinh doanh phát triển thuận lợi.

Cây vạn lộc không chỉ là loại cây hợp phong thủy với người mệnh hỏa mà còn là loại cây có khả năng lọc không khí rất tốt, hút những bức xạ từ thiết bị điện tử và lọc sạch bụi bẩn nơi văn phòng, giúp chủ nhân khỏe mạnh và tập trung hơn vào công việc.

Ngoài những loại cây trên, còn rất nhiều giống cây cảnh khác cũng phù hợp với người mệnh hỏa như cây phú quý, cây kim tiền, cây bạch mã hoàng tử, cây hoa giấy,... Chỉ cần có chút sắc đỏ hoặc xanh lá cây là chủ nhân mệnh hỏa có thể yên tâm đặt nơi góc bàn làm việc của mình.

Trồng cây phong thủy này trong nhà cuối năm may mắn, đầu năm phát tài

Trồng cây phong thủy này trong nhà cuối năm may mắn, đầu năm phát tài

Cây cảnh không chỉ tạo không gian thoáng đãng, tươi mới cho ngôi nhà mà còn mang ý nghĩa phong thủy cực kỳ tốt. Bạn nên trồng những loại cây phong thủy này trong nhà để mang lại may mắn, tiền tài đổ về ồ ạt quanh năm.

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