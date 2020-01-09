Những điều kiêng kỵ ngày mùng 1 bạn cần biết

Người xưa có câu “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Theo quan niệm dân gian được đúc kết từ kinh nghiệm ông cha ta, mùng 1 có rất nhiều điều cần kiêng kỵ cần tránh để cả tháng được bình yên gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc. Chính vì vậy hôm nay chúng tôi đã tìm kiếm và tổng hợp một số những việc cần kiêng kỵ ngày mùng 1 mà bạn đọc có thể tham khảo.

Dân gian cho rằng ăn thịt vịt, mực, cá mè, mắm tôm, ốc, xôi trắng vào mùng 1 sẽ bị hãm tài, gặp xui xẻo, mất mát tiền của tài sản, công việc bất thành, bệnh lâu khỏi. Ngoài ra, người miền Trung còn kiêng trứng vịt lộn và thịt vịt vì cho rằng ăn vào sẽ gặp xui xẻo. Một số vùng cũng kiêng ăn tôm vì sợ bị đi giật lùi.

Ngày đầu tháng mùng 1, mọi người kiêng xuất tiền của để tránh bị “dông” cả tháng, có nghĩa là vay mượn, trả nợ, đòi nợ vào đầu tháng. Người Việt ta quan niệm đầu tháng làm gì thì cả tháng sẽ làm theo như thế. Khi vay tiền, mượn tiền hoặc tiêu tiền nhiều thì cả tháng sẽ chi tiêu như vậy. Xuất tiền của được xem là dấu hiệu của việc hao tốn, kém may mắn về tiền bạc.

Người ta kiêng ăn thịt vịt vì họ cho rằng nếu ăn vào sẽ đen đủi “Tan đàn, xẻ nghé”, thay vào đó họ dùng thịt gà với ý nghĩa cát tường hơn. Ngược lại, thịt vịt cũng là món ăn giải hạn đen vào cuối tháng. Nhiều người kiêng ăn trứng vịt lộn, cá mè vì sợ xui xẻo, việc làm không như ý. “Mè” trong “Cá mè” cũng đi theo chữ “Mè nheo”, ăn vào sẽ bị đen đủi, hãm tài hao của.

Kiêng ăn thịt vịt đầu tháng - Ảnh minh họa: Internet

Người miền Nam kiêng ăn chuối vì chữ “Chuối” nói lái đi sẽ thành “Chúi”, kiêng ăn tôm ngày đầu tháng vì cho rằng tôm đầu to và đi giật lùi nên khó “Đầu xuôi, đuôi lọt”, khiến mọi việc khó thành.

Kiêng ăn mực vì mực là loại thực phẩm nằm trong danh sách “đen” của ba miền Bắc, Trung, Nam. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ quan niệm “Đen như mực” của ông cha ta từ nhiều năm trước.

Kiêng cắt tóc, cắt móng tay vào mùng 1

Theo quan niệm xưa, người ta tránh cắt móng tay móng chân hay cắt tóc vào ngày mùng 1, bởi tóc, móng tay và móng chân là những bộ phận trên cơ thể con người, không nên cắt chúng vào đầu tháng để tránh sức khỏe bị ảnh hưởng cả tháng.

Kiêng cắt móng tay, móng chân vào ngày mùng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng cho lửa, nước trong ngày mùng 1

Theo phong thủy, nước tượng trưng cho sự giàu sang may mắn về tiền bạc, lửa là hình tượng của sự ấm áp và hạnh phúc gia đình. Việc cho đi lửa và nước vào mùng 1 là điều cần tránh, bởi điều này sẽ khiến tài lộc và hạnh phúc của gia đình bạn dễ bị ảnh hưởng cả tháng, gia đình gặp những điều không may, bất hòa, thua lỗ, gặp xui xẻo, tai bay vạ gió.

Kiêng cho lửa đầu tháng - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng kỳ kèo trả giá rồi không mua

Trong kinh doanh buôn bán, những ngày đầu tháng đóng vai trò rất quan trọng. Thông thường họ sẽ thắp hương khấn vái với mong muốn được may mắn trong cả tháng. Hơn nữa, người bán thường chú ý và quan tâm đến “Người mở hàng”. Bởi theo họ, người mở hàng kỳ kèo trả giá rồi không mua sẽ ảnh hưởng đến công việc bán buôn của họ, khiến họ khó bán được hàng, bán ế trong cả tháng. Có rất nhiều vụ việc cãi vã thậm chí xô xát cũng vì lý do này. Bởi vậy, khi mua hàng vào đầu tháng, bạn không nên trả giá rồi không mua.

Kiêng mặc cả mà không mua - Ảnh minh họa: Internet

Kiêng đi thăm phụ nữ mới sinh

Theo quan niệm ông bà ta “Sinh dữ tử lành”, người xưa thường tránh đi thăm phụ nữ mới sinh, nhất là những người làm ăn buôn bán, vì họ cho rằng thăm bà đẻ đầu tháng sẽ khiến công việc của họ không còn gặp may mắn. Vì vậy, thường người ta sẽ chờ đến giữa hoặc cuối tháng mới đi thăm sản phụ.

Thật ra việc kiêng thăm bà đẻ trong tháng đầu là có cơ sở chứ không phải hoàn toàn là mê tín. Trong tháng đầu tiên, người mẹ và em bé rất mệt, hệ hô hấp, miễn dịch của em bé còn yếu, cần nghỉ ngơi, yên tĩnh và sạch sẽ. Việc đi thăm sẽ không tránh khỏi ồn ào, bụi bặm nhiễm vào mẹ và bé. Cần tránh để những khách mang bệnh tới thăm, nhất là bệnh lây nhiễm như cúm, lao vì sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của hai mẹ con.

Kiêng thăm sản phụ vừa sinh - Ảnh minh họa: Internet

Vậy kiêng thăm phụ nữ mới sinh là có cơ sở, nhưng còn nhiều người hỏi mùng 1 có kiêng đi đám ma không? Xin trả lời luôn là không, “Nghĩa tử là nghĩa tận”, việc đi đám ma hay đám tang dù bất kỳ ngày nào là một cách tôn trọng tang gia và người đã khuất.

Kiêng nói những điều xui, chửi bậy, tránh bất hòa, tranh cãi

Những ngày đầu tháng cần tránh phát ngôn bừa bãi, vì nhiều khi có ảnh hưởng đến cả tháng, không nên nói những từ kém may mắn như “Chết mất”, “Tiêu rồi”, “Hỏng rồi”. Những từ này không chỉ làm cả tháng của bạn xui xẻo mà còn khiến người cạnh bạn khó chịu. Thay vào đó, những ngày đầu tháng, cần giữ hòa khí thân thiện với cả những người mình không thích. Người lớn tránh quát tháo mắng mỏ, trẻ con cần hạn chế quậy phá, bát nháo khóc lóc. Giữ được không khí gia đình hòa thuận vui vẻ thì cả tháng sẽ yên ấm hạnh phúc.

Kiêng nói bậy vào ngày mùng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Vào đầu tháng hạn chế nói tục chửi thề, phát ngôn linh tinh bất lịch sự, bởi những từ ngữ kém văn hóa ấy không chỉ khiến cả tháng bạn bị hãm tài, xui xẻo mà còn làm cho bạn trở nên thô lỗ bất lịch sự trong mắt người khác.

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Không làm đổ vỡ đồ dùng

Người Việt ta cũng quan niệm tránh làm đổ vỡ chén bát, đồ dùng vào ngày mùng 1, vì đây là điềm báo những gì xui xẻo đổ vỡ đang tới, kỵ nhất là làm vỡ gương.

Tránh làm vỡ gương vào ngày mùng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Tuy một số điều kiêng kỵ ngày mùng 1 có cơ sở khoa học, nhưng do được lưu truyền từ lâu đời, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố văn hóa nên nhiều người tin theo và khiến tâm lý người ta yên tâm hơn. Bạn có thể chọn lọc để kiêng kỵ, như kiêng kỵ ăn thịt để giảm bớt số gia súc bị giết hại, giữ hòa khí với tất cả mọi người, tránh thăm bà đẻ vừa mới sinh,... Mong rằng qua bài viết này, bạn đã có thêm những hiểu biết về những điều kiêng kỵ ngày mùng 1 và chuẩn bị cho một năm mới đầy may mắn.