Những đặc điểm cơ thể của phụ nữ càng NHỎ càng TỐT cho chồng con

Không phải cái gì to cũng tốt, có những thứ nhỏ nhắn nhưng mang lại nhiều phúc khí cho chồng con. Do đó, phụ nữ đừng tự ti mà hãy ngẩng cao đầu tự hào rằng mình đang sở hữu thứ quý giá đó.

Bạn có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi hơn người. Khi còn trẻ, bạn có số làm giàu, tiền cứ hết rồi lại đầy. Khi kết hôn, bạn mang lộc về cho chồng. Đàn ông tay trắng khi lấy phụ nữ có nét tướng này cũng trở nên giàu sang.

Theo nhân tướng học , đây là bộ phận cơ thể phụ nữ hút lộc nhất. Người sở hữu mũi nhỏ thường khá thành công trong công việc. Không chỉ có cuộc sống may mắn, sung sướng, bạn còn có số vượng phu ích tử. Những người sở hữu nét tướng này thường mang lại nhiều điều tốt lành, công danh viên mãn cho chồng con.

Ngực nhỏ

Phụ nữ ngực nhỏ mang lại nhiều tài lộc cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vội đi phẫu thuật thẩm mỹ vì ngực nhỏ. Ai cũng nghĩ phụ nữ ngực to, đầy đặn mới có số phú quý, được chồng yêu thương. Nhưng thực ra, người sở hữu bộ ngực lép lại có số vượng phu ích tử hơn. Người có nét tướng này không chỉ giúp gia đình ăn nên làm ra mà bản thân cũng có được khí chất của một quý bà.

Miệng nhỏ

Phụ nữ miệng nhỏ thể hiện sự giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có phúc tướng này thường được chồng yêu thương. Bên cạnh đó, bạn cũng mang về không ít công danh, tài lộc cho chồng con. Trong gia đình, bạn luôn có tiếng nói, được chồng con tôn trọng. Khi làm việc bên ngoài, bạn được đồng nghiệp yêu thương, cấp trên trọng dụng.

Eo nhỏ

Người sở hữu vòng eo nhỏ thường có số vượng phu - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ eo nhỏ rất biết cách vun vén, chăm sóc gia đình. Ai sở hữu nét tướng này đều được chồng yêu thương, chiều chuộng, làm mười đồng đều đưa vợ giữ hết. Bên cạnh đó, bạn còn có tài giữ của, làm cho tài sản của gia đình ngày càng tăng lên. Vì vậy mà bạn được chồng cưng như bà hoàng, có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc.

Bàn chân nhỏ

Người có bàn chân nhỏ thể hiện sự giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Người có bàn chân nhỏ, dày thường có số quý nhân. Khi còn trẻ, bạn là quý nhân giúp đỡ gia đình giàu có, mang lộc về cho cha mẹ nên được cưng chiều như công chúa. Đến khi lấy chồng, bạn mang tài lộc về cho chồng con nên được yêu thương, cung phụng như bà hoàng. Những người có nét tướng này rất giỏi giang trong việc kiếm tiền và giữ tiền. Vì vậy gia đình của bạn ngày càng giàu, không thua thiệt bất cứ ai.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm