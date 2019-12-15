4 nét tướng đàn ông trăng hoa, chị em hãy tránh xa kẻo bị lừa tình, dối gian cả đời

Nhân tướng học chỉ rõ: Đàn ông thế này chắc chắn có tính trăng hoa ngấm vào máu, phản bội vợ hết lần này đến lần khác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu trót trao thân gửi phận cho gã đàn ông trăng hoa này cả đời phụ nữ sẽ ngập trong nước mắt, dẫu có mải miết đi đánh ghen chồng vẫn không chừa thói lăng nhăng, bội bạc.

Người có nét tướng này cả đời không biết thủy chung là gì. Dẫu đã có vợ con, hôn nhân hạnh phúc đến mấy họ cũng đành đoạn phản bội vợ mà cặp kè hết lần này đến lần khác.

Sách nhân tướng học chỉ rõ, nếu sở hữu khuôn mặt to, đôi tai dựng cao thì đấy chính là nét tướng đàn ông lăng nhăng .

Lấy phải người đàn ông tệ bạc này làm chồng, chị em sẽ khổ cả đời với kiếp chung chồng.

Họ mê mệt nhân tình để mức sẵn sàng chà đạp, tổn thương vợ để được thỏa mãn khát khao chăn gối mãnh liệt của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. “Mắt ướt”

Đàn ông sở hữu đôi mắt long lanh, lúc nào cũng ngân ngấn nước chính là kiểu đàn ông khó đoán trước lòng thủy chung. Họ dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác giới, chẳng cần dùng quá nhiều mưu kế vẫn tóm chặt trái tim người đối diện.

Sách nhân tướng học có nói, từ 35 – 45 tuổi mẫu đàn ông đào hoa này khó lòng giữ được chính mình, chắc chắn sẽ cởi đồ ăn nằm với gái lạ. Thậm chí, họ mê mệt nhân tình để mức sẵn sàng chà đạp, tổn thương vợ để được thỏa mãn khát khao chăn gối mãnh liệt của mình.

Chẳng những vô lương tâm, ích kỷ, mẫu đàn ông này còn thích hưởng thụ, lười lao động - Ảnh minh họa: Internet

3. Lông mày thanh mảnh

Nếu có cặp lông mày thanh mảnh, mỏng và thưa thì đấy chính là người đàn ông tệ bạc nhất đời. Chẳng những vô lương tâm, ích kỷ, mẫu đàn ông này còn thích hưởng thụ, lười lao động, trở thành gánh nặng của vợ con.

Họ thường thích cặp kè với phụ nữ lớn tuổi, có tiền để được bao nuôi, được cung phụng. Chính vì thế, chị em cần tránh xa mẫu đàn ông tồi này trước khi bị lừa tình.

Yêu hay cưới mẫu đàn ông tệ bạc này, cả đời bạn phải đau khổ nhìn chồng ăn vụng - Ảnh minh họa: Internet

4. Môi dưới dày

Đây chính là nét tướng tố cáo đàn ông xem trọng nhục dục, họ dễ dàng để nửa thân dưới sai khiến nửa thân trên. Chỉ cần có cơ hội được lên giường với phụ nữ khác họ sẽ chẳng ngần ngại mà vứt bỏ lòng tự trọng xuống đế giày.

Yêu hay cưới mẫu đàn ông tệ bạc này, cả đời bạn phải đau khổ nhìn chồng ăn vụng bên ngoài mà chẳng dám ca thán nửa lời.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.