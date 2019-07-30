3 nàng giáp nổi tiếng bản lĩnh, dư sức tự làm đại gia của chính mình, chẳng cần dựa dẫm đàn ông

Trời sinh phụ nữ tuổi Tỵ nổi tiếng bản lĩnh, cá tính và có khát khao làm giàu. Họ không cam chịu kiếp nghèo, càng không cho phép bản thân hài lòng với hiện tại. Nỗ lực không ngừng, phấn đấu miệt mài nên ngay từ thuở độc thân nàng giáp này đã có sự nghiệp vững chắc, thu nhập cực cao.

Chẳng cần cậy nhờ đàn ông, càng không cam chịu kiếp sống bám, phụ nữ thuộc top con giáp giàu có này dư sức kiếm tiền tỷ, sau ngưỡng 35 sẽ viên mãn sung túc, hạnh phúc ấm êm.

Tài năng, khéo léo lại biết cách đối nhân xử thế nên Tỵ được rất nhiều đàn ông đem lòng yêu thương, dốc công theo đuổi. Thế nhưng, phải chờ đến khi gặp được người toàn tâm toàn ý, chân thành đối đãi với mình Tỵ mới gật đầu đồng ý nên duyên vợ chồng.

Làm ăn thành công, đại cát đại lợi, lắm của nhiều tiền chính là những thứ nàng giáp này nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Được trời ban cho vô số phúc lành nên cuộc sống của phụ nữ tuổi Thìn hiếm khi gặp phải sóng gió. Làm ăn thành công, đại cát đại lợi, lắm của nhiều tiền chính là những thứ nàng giáp này nắm chắc trong tay. Càng giàu có Thìn lại càng chăm chỉ làm việc nên càng về hậu vận họ lại càng vượng vận tài lộc, của nả đầy nhà.

Đa phần phụ nữ tuổi Thìn kết hôn khá muộn, không phải vì ế, cũng chẳng phải vì kén chọn mà do họ sợ hôn nhân sẽ làm mình phân tâm, không thể tập trung cho sự nghiệp.

Khi đã có cuộc sống ổn định, viên mãn tiền tài, vật chất đủ đầy Thìn mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Thế nên, chồng của Thìn không bao giờ dám xem thường vợ, gia đình chồng càng không.

Sau khi kết hôn Tuất sẽ được bạn đời thương yêu, trân trọng, nuông chiều như bà hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, thật thà là thế nên Tuất rất có trách nhiệm trong công việc, được cấp trên, đồng nghiệp và đối tác tin tưởng, hỗ trợ hết lòng. Càng quyết tâm làm giàu, càng dám nghĩ dám làm Tuất càng vượng vận tài lộc, tiền đồ xán lạn hơn người.

Mẫu phụ nữ này chắc chắn sẽ nắm trong tay quyền lực, tiền của và thành công đáng ngưỡng mộ. Ngay cả đàn ông cũng phải kiêng nể khả năng kiếm tiền của Tuất. Thế nên, sau khi kết hôn Tuất sẽ được bạn đời thương yêu, trân trọng, nuông chiều như bà hoàng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.