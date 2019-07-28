Tử vi tuần mới 12 con giáp 29/7 - 4/8: Tuổi Dần bị hung tinh rình rập, tuổi Tỵ, Mùi tiền chất chật nhà

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 29/7 đến 4/8/2019 cho thấy, Tý sẽ có cát tinh chiếu mệnh, vượng lộc vượng tài. Không chỉ dễ dàng giải quyết những khúc mắc trong công việc, Tý còn kiếm được bộn tiền, tiêu xài thả ga cũng không hết.

Tử vi tuần mới 12 con giáp 29/7 - 4/8 chỉ rõ, dẫu có cả may mắn lẫn xui xẻo nhưng chỉ cần điềm tĩnh giải quyết, dám nghĩ dám làm thì 12 con giáp sẽ biết cách tự cân bằng vận mệnh của mình.

Bị hung tinh đeo bám nên Sửu sẽ hao tài tốn của, làm ăn thua lỗ trong tuần mới này. Nếu không tỉnh táo, sáng suốt trước những quyết định liên quan đến tiền bạc thì hầu bao của Sửu sẽ xẹp lép, chẳng còn đồng nào trong túi.

Tuy nhiên, Tý cần bình tĩnh trước những cự cãi, bất đồng kẻo bị kẻ xấu khích tướng mà làm hỏng chuyện lớn.

Hơn cả, tuần này Sửu đừng quá nhẹ dạ cả tin kẻo bị đẩy vào thị phi, chẳng làm gì cũng bị vu oan giá họa.

Tuổi Dần

Dần sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương trong 7 ngày tới, đây cũng chính là thành quả Dần xứng đáng nhận được sau những tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ.

Cơ hội kiếm tiền tìm đến cửa, thần tài chấm số đỏ nên Dần cứ thế mà giàu, phất lên nhanh đến chóng mặt.

Tài lộc bất ổn, tiền tài hao tốn chính là vận xui mà Mão phải đón nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi chỉ rõ, Mão sẽ gặp phải hung tinh trong tuần mới này. Tài lộc bất ổn, tiền tài hao tốn chính là vận xui mà Mão phải đón nhận.

Thế nên, nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay đầu tư làm ăn thì Mão chớ dại rót tiền trong tuần này. Hãy chờ sóng gió qua đi, xui xẻo tránh xa rồi hẵng nghĩ đến chuyện làm giàu.

Tuổi Thìn

Những ngày đầu tuần vận số của Thìn khá suôn sẻ, vậy nhưng, từ giữa tuần trở đi hung vận sẽ khiến công việc, tình cảm của Thìn gặp phải khá nhiều biến cố.

Bị vướng tai bay vạ gió nên Thìn sẽ phải chịu hàm oan, uất ức trong thời gian này. Thìn đừng dễ dàng bỏ qua cho những kẻ hãm hại mình kẻo kẻ xấu được nước lấn tới.

Tuổi Tỵ

Trong tuần mới này Tỵ sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, cát khí vượng nên chẳng cần lao lực làm việc tiền cũng ập vào nhà ào ào như thác đổ sau mưa. Đặc biệt, cuối tuần này Tỵ sẽ có cơ may hưởng lộc trời cho, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn.

Ngọ sẽ bứt phá trong sự nghiệp, thăng tiến cực nhanh khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Không cầu lộc cầu tài nhưng Ngọ vẫn kiếm được rất nhiều tiền trong 7 ngày tới. Càng sáng tạo, càng dám nghĩ dám làm Ngọ sẽ càng bứt phá trong sự nghiệp, thăng tiến cực nhanh khiến ai cũng hờn.

Ngọ và một nửa sẽ có những tháng ngày hạnh phúc viên mãn, thư thái du lịch bên nhau mà không hề vướng bận ưu phiền.

Tuổi Mùi

Thăng chức tăng lương, tiền ùa về chật ví chính là phúc phần mà trời ban cho Mùi trong tuần mới này. Hãy bỏ ngoài tai thị phi, những lời đơm đặt, bịa tạc về mình bởi chỉ cần vững tin vào chính mình thì trong nay mai Mùi sẽ mua nhà tậu xe, bạc tiền dư dả.

Tuổi Thân

Bị đồng nghiệp kèn cựa, chơi xấu nên Thân sẽ có tuần mới không mấy suôn sẻ. Những thất bại trong công việc, những trục trặc trong cuộc sống sẽ khiến Thân phải lao tâm khổ tứ, khốn khó trăm bề.

Thay vì buồn thương đau khổ, Thân hãy nhẫn nhịn để sóng yên biển lặng. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những khốn khó Thân sẽ được hưởng lộc trời.

Ai cũng thầm ngưỡng mộ số tiền mà Dậu kiếm được trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thần may mắn ghé thăm giúp Dậu có tuần mới vô cùng thuận lợi, lộc lá đầy nhà. Thu nhập tăng theo cấp số nhân, càng về cuối tuần càng phát tài phát lộc khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ số tiền mà Dậu kiếm được trong 7 ngày tới.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khá xao nhãng trong công việc, thế nên họ sẽ phạm phải những sai lầm tai hại khiến uy tín bị ảnh hưởng. Nếu không sớm chấn chỉnh tác phong làm việc, không có kế hoạch cụ thể, rõ ràng Tuất sẽ phải trả giá đắt cho tai họa mình tự gây ra.

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Hợi sẽ có bạc tiền nhiều không xuể, phải mua thêm két sắt để chứa tiền. Thậm chí, Hợi còn phải thức trắng đêm để đếm tiền, tiêu mãi cũng không hết.

Tuy nhiên, Hợi cần cẩn thận khi bước chân ra đường kẻo gặp phải điều không may liên quan đến công quyền hoặc tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.