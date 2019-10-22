Phụ nữ tuổi này cực giỏi kiếm tiền, chẳng cần dựa dẫm vào đàn ông vẫn dư sức tự làm đại gia

Tâm linh - Tử vi 22/10/2019 15:04

Trời sinh phụ nữ thuộc 3 con giáp bản lĩnh này thông minh hơn người, kiếm tiền cực đỉnh, ngay từ thuở độc thân đã có bạc tỷ trong tay, khiến ai cũng nể trọng.

Nếu những phụ nữ khác chỉ mong lấy được chồng đại gia để đổi đời thì phụ nữ thuộc 3 con giáp bản lĩnh này chẳng cần cậy nhờ ai vẫn có tiền chất chật nhà, thành công vang dội.

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Chẳng cần dựa vào bất cứ ai, càng không chấp nhận sống bám, con giáp bản lĩnh này vẫn dư khả năng tự làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nổi tiếng là con giáp vượng phu ích tử nên phụ nữ tuổi Hợi là người dĩ hòa vi quý, khéo léo trong giao tiếp, giúp chồng làm nên nghiệp lớn.

Sự nhân hậu, chân thành của Hợi chính là chìa khóa mang lại thành công cho con giáp may mắn này khi còn khá trẻ.

Chẳng cần dựa vào bất cứ ai, càng không chấp nhận sống bám, phụ nữ tuổi Hợi quyết tâm làm giàu, nỗ lực không ngừng để theo đuổi ước mơ. Vậy nên, trước ngưỡng 30 họ đã có nhà lầu xe sang, tiền tỷ trong tay khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Trước khi lấy chồng Thìn đã nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn thông minh, sắc sảo và được trời ban cho vô số cơ may. Nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để thế mạnh của mình để tiến thân nên càng chăm chỉ làm việc Thìn càng gặt hái được những thành công đáng tự hào.

Hơn cả, chính lối sống thanh cao, chan hòa giúp Thìn tích được rất nhiều công đức, được trời Phật phù hộ. Trước khi lấy chồng con giáp giàu có này đã nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, của nả đầy nhà.

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Càng về hậu vận Mão càng sung sướng như tiên, được chồng chiều chuộng như bà hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là nàng giáp dịu dàng, ôn nhu và thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Họ không câu nệ, cũng chẳng toan tính thiệt hơn mà cứ vô tư đỡ đần người khác nên ai cũng thương yêu, kiêng nể.

Dù khó khăn cơ cực, dù khốn khó đến mấy thì sau tuổi 25 Mão sẽ có bạc tiển rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy. Càng về hậu vận con giáp vượng phu này càng sung sướng như tiên, được chồng chiều chuộng như bà hoàng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả.

3 con giáp nổi tiếng thiện lương, sau tuổi 35 sẽ ôm trọn lộc trời, hậu vận thập toàn thập mỹ

3 con giáp nổi tiếng thiện lương, sau tuổi 35 sẽ ôm trọn lộc trời, hậu vận thập toàn thập mỹ

Trời sinh 3 con giáp thiện lương này sống tình cảm, hay giúp đỡ người khác mà chẳng hề toan tính thiệt hơn nên tích được rất nhiều công đức. Nhờ thế, sau ngưỡng 35 họ sẽ có tiền tình viên mãn, càng già càng giàu.

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