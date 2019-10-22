3 con giáp nổi tiếng thiện lương, sau tuổi 35 sẽ ôm trọn lộc trời, hậu vận thập toàn thập mỹ

Tâm linh - Tử vi 22/10/2019 14:11

Trời sinh 3 con giáp thiện lương này sống tình cảm, hay giúp đỡ người khác mà chẳng hề toan tính thiệt hơn nên tích được rất nhiều công đức. Nhờ thế, sau ngưỡng 35 họ sẽ có tiền tình viên mãn, càng già càng giàu.

Sau ngưỡng 35, top con giáp thiện lương này sẽ đổi đời ngoạn mục, tiền chất chật nhà, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

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Từ ngưỡng 35, con giáp thiện lương này sẽ hút cạn lộc trời, phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sách tử vi con giáp có nói, Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, chân thành và rất khôn khéo. Hiền lành là thế nhưng Mùi sẽ chẳng cho phép bất cứ ai ức hiếp mình. Họ sòng phẳng, đàng hoàng nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu, bề trên che chở.

Từ ngưỡng 35, con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, phát tài phát lộc. Càng về hậu vận Mùi càng thêm phúc thêm phần, cứ thế mà giàu.

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Chẳng những có bạc tỷ trong tay, con giáp giàu sang này còn sở hữu nhà đẹp xe sang, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, siêng năng và có trách nhiệm trong công việc nên Sửu được đồng nghiệp hết lòng giúp đỡ, cấp trên tạo mọi điều kiện để phát huy năng lực. Thế nên, dù xuất thân nghèo khó nhưng Sửu vẫn dư sức tự trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

Tử vi học có nói, thuở đầu khởi nghiệp cơ cực bao nhiêu thì sau tuổi 35 Sửu càng ăn nên làm ra bấy nhiêu. Chẳng những có bạc tỷ trong tay, con giáp giàu sang này còn sở hữu nhà đẹp xe sang, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng liên tục.

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Làm một hưởng mười, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, kiên định và có gan làm giàu nên Dần thường có sự nghiệp hiển vinh, công thành danh toại. Chính nhờ có gan làm giàu, phấn đấu không ngừng nên tiền sẽ ùa vào túi của con giáp giàu có này ào ào, muốn nghèo cũng không được.

Đặc biệt, sau ngưỡng 35, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, Dần sẽ phú quý phát tài, vượng vận tài lộc. Làm một hưởng mười, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời cho con giáp này.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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