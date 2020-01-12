Chân vòng kiềng trong tướng số nói lên điều gì? Những điều cần biết về chân vòng kiềng

Chân vòng kiềng hay còn được gọi là chân cong, chân hình chữ O, là tình trạng hai mắt cá chân chạm nhau nhưng chân vòng kiềng cách xa nhau, không theo đường thẳng từ trên đùi xuống đến gót. Vì vậy, hình dáng chân gần như không khép kín và tạo thành vòng chữ O.

Trong nhân tướng học, hình dáng đôi chân của con người tiết lộ nhiều điều về tử vi , số phận. Một trong những tướng chân được nhiều người quan tâm là chân vòng kiềng, hay còn gọi chân chữ O. Vậy vì sao chân lại bị vòng kiềng, và chân vòng kiềng trong tướng số nói lên điều gì?

Nếu khoảng cách này lớn hơn 10cm tức là bé có khả năng chân vòng kiềng. Ngược lại nếu khoảng cách nhỏ hơn 10cm là chân bé hoàn toàn bình thường.

Cách kiểm tra chân vòng kiềng: Đối với người lớn, hình dáng chân vòng kiềng có thể dễ dàng phát hiện bằng mắt thường. Với trẻ nhỏ, bạn có thể đặt bé nằm ngửa, duỗi thẳng chân sao cho 2 mắt cá chân chạm nhau và đo khoảng cách hai đầu gối.

Nguyên nhân của chân bị vòng kiềng

Tình trạng chân vòng kiềng xảy ra hai loại: vòng kiềng sinh lý và vòng kiềng bệnh lý. Nguyên nhân của chân vòng kiềng bao gồm:

Do di truyền

Theo nhiều nghiên cứu và số liệu thực tế, nếu bố hoặc mẹ bị chân vòng kiềng thì nguy cơ con sinh ra có đặc điểm chân cong là rất cao. Vì đây là tình trạng gen di truyền nên chưa có phương pháp để hạn chế hay chữa trị.

Nếu bố mẹ bị chân cong thì dễ di truyền sang con - Ảnh minh họa: Internet.

Tình trạng thừa cân, béo phì

Tình trạng béo phì khiến cho toàn bộ sức nặng cơ thể gây áp lực lên đôi chân của trẻ. Do xương của trẻ còn đang chưa phát triển hoàn thiện như người lớn nên dễ gây ra dị tật chân vòng kiềng.

Trẻ béo phì dễ bị chân vòng kiềng - Ảnh minh họa: Internet.

Trẻ bị còi xương, suy dinh dưỡng

Tình trạng trẻ bị suy dinh dưỡng, không được cung cấp đủ các thành phần, dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển, đặc biệt là thiếu canxi dẫn tới khó còi xương. Hiện tượng còi xương dễ dẫn tới đôi chân của trẻ phát triển theo hướng không bình thường, gây vòng kiềng.

Chân vòng kiềng trong tướng số nói lên điều gì?

Đặc điểm tính cách của những người chân vòng kiềng trong tướng số thường là khá lạnh lùng và vô tâm. Những người này thường rất khó gần nhưng nếu tiếp xúc thì thường là người chân thật, tốt bụng.

Chân vòng kiềng thì sao? Theo nhân tướng học, đôi chân vòng kiềng không mang lại nhiều may mắn như những người sở hữu đôi chân thẳng. Bởi chân vòng kiềng nói lên vận mệnh không được thông suốt, suôn sẻ, hay gặp trắc trở, vật cản nhiều trong cuộc sống.

Chân vòng kiềng có vận mệnh không được suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet.

Những người có chân cong đa phần đều bị tình cảm chi phối khá nhiều, hay rơi vào hoàn cảnh khổ vì tình. Đặc biệt, phụ nữ chân vòng kiềng hay bị trục trặc tình cảm, nhiều vấn đề không được theo như ý muốn.

Chân vòng kiềng ảnh hưởng như thế nào?

Ngoài những quan niệm về chân vòng kiềng trong tướng số, người bị chân vòng kiềng thường khá tự ti, mặc cảm. Bởi đôi chân thon và thẳng xưa nay vẫn được coi là tiêu chuẩn của một đôi chân đẹp.

Người bị chân cong thường khó phối đồ - Ảnh minh họa: Internet.

Người bị chân cong dáng người không được gọn gàng, thanh thoát, dáng đi thường khá thô. Vì vậy, những ai sở hữu đôi chân vòng kiềng thường khá khó chọn đồ, vì nếu chọn đồ không phù hợp rất dễ phô ra nhược điểm mất cân đối này.

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Làm sao để hạn chế tình trạng chân vòng kiềng?

Để có thể hạn chế bị chân vòng kiềng, ngay từ khi còn nhỏ, bạn nên uốn nắn, dùng các biện pháp hỗ trợ để hạn chế bị chân cong

Kiểm soát cân nặng của bé, không để xảy ra tình trạng bé bị thừa cân, béo phì.

Cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé, đặc biệt là các thành phần vitamin D để tổng hợp canxi phát triển xương đầy đủ, tránh trường hợp bé bị còi xương.

Uốn nắn dáng đi cho bé từ khi còn nhỏ, tư thế đi, ngồi, bế đúng cách.

Cho bé luyện tập patin: là môn thể thao giúp bé cải thiện rất tốt các dấu hiệu của chân vòng kiềng, đây còn là môn giúp xương bé chắc khỏe hơn.

Cho bé tập patin để uốn nắn dáng chân - Ảnh minh họa: Internet.

Gặp bác sĩ để chữa trị sớm: Nếu bé có dấu hiệu chân cong, bác sĩ sẽ cho bé đeo nẹp ở chân để tạo dáng chân thẳng, tránh dị tật vòng kiềng, hệ xương chân của bé sẽ được điều chỉnh theo liệu trình điều trị của bác sĩ.

Các liệu pháp vật lý trị liệu rất hữu ích nếu mẹ phát hiện và cho trẻ áp dụng sớm.

Đối với người lớn, liệu pháp duy nhất là phẫu thuật nắn chân vòng kiềng để có đôi chân thẳng. Tuy nhiên, các kỹ thuật này khá phức tạp nên cần được thực hiện bởi các bệnh viện uy tín và các bác sĩ có chuyên môn cao về phẫu thuật chỉnh hình.

Trên đây là một số thông tin về tình trạng chân vòng kiềng và chân vòng kiềng trong tướng số. Đối với trẻ nhỏ, mẹ có thể áp dụng nhiều biện pháp để tránh cho trẻ bị chân cong khi trưởng thành, mẹ nên tham khảo thông tin để hiểu và chữa trị cho bé.