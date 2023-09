Những con giáp này nên hành thiện tích đức, đi chùa thường xuyên để hóa giải vận xui trong năm 2018

Để được may mắn và bình yên trong năm 2018, những con giáp sau đây nên siêng năng đi chùa, hành thiện tích đức. Càng làm nhiều việc thiện, bạn càng có được nhiều may mắn, sự nghiệp cũng suôn sẻ hơn.

Tuổi Dần

Vận mệnh nửa năm đầu của bạn khá suôn sẻ, đánh đâu thắng đó. Nhưng do sao xấu chiếu mệnh nên giai đoạn cuối năm có phần kém sắc, gặp phải nhiều điều xui xẻo. Bạn nên cẩn thận trong cách cư xử, ăn nói kẻo làm mất lòng nhiều người. Công việc cũng có khá nhiều biến động, bạn tuyệt đối đừng vội chuyển chỗ làm.

Đồng thời, cũng đừng đầu tư vào những dự án lớn tránh tiền mất tật mang. Thời điểm này, bạn nên thường xuyên đi chùa, làm từ thiện nhiều sẽ có may mắn, vận mệnh có thể biến chuyển tích cực hơn. Tuy nhiên, tuổi Dần nên nhớ, làm việc thiện phải xuất phát từ tâm, đừng cầu xin vì lợi ích cá nhân quá nhiều. Đôi khi hành thiện tích đức, cho đi nhiều cũng là điều khiến bạn hạnh phúc và cảm thấy thoải mái.

Tuổi Dần nên hành thiện tích đức nhiều để hóa giải vận xui trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận mệnh của những người tuổi Tý đều ở mức trung bình. Do bất cẩn, chủ quan nên bạn vô tình gặp phải những rắc rối. Vì vậy, bạn đừng bỏ lợi nhỏ mà lao vào tìm kiếm, đầu tư lợi lớn kẻo lại trắng tay. Sự nghiệp của bạn có chiều hướng đi xuống, nhưng đổi lại được cấp trên quý mến nên không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần. Bạn nên giải tỏa mọi thứ để bản thân thoải mái hơn, đừng tự tạo cho mình áp lực quá lớn. Mọi việc rồi cũng sẽ có cách giải quyết chỉ cần bạn cố gắng. Thời điểm này, bạn cũng nên thường xuyên đi chùa, lễ Phật để tâm được bình an và thoải mái hơn. Khi đó, ắt hẳn may mắn sẽ đổ về, sự nghiệp của bạn sẽ có những bước chuyển mới.

Tuổi Thìn

Năm 2018 không mấy thuận lợi với người tuổi Thìn. Sự nghiệp của bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn, dễ dính đến kiện tụng. Người làm công ăn lương bị cấp trên gây áp lực, nên ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần và sức khỏe của bạn. Người kinh doanh không tránh khỏi tiền mất tật mang, bị tiểu nhân lừa đảo. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết vấn đề. Tuổi Thìn cũng nên đi chùa thường xuyên trong năm nay để hóa giải vận xui của mình. Việc hành thiện tích đức sẽ khiến tâm hồn bạn thoải mái hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

