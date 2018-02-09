Những con giáp có vận tình duyên lận đận, muốn hóa giải nên thay đổi đặc điểm này trong năm 2018

Những người tuổi Thìn nên chú ý cách ăn mặc và thay đổi gu thời trang trong năm nay để tình duyên khởi sắc. Bạn hãy đầu tư vào khoản ăn mặc chưng diện để bản thân đẹp hơn. Khi ăn mặc đẹp, bạn sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều người. Cũng nhờ vậy, bạn sẽ tự tin hơn trong giao tiếp, tìm kiếm được nhiều mối quan hệ tốt có thể tiến đến lâu dài. Hãy dùng số tiền mình kiếm được để chăm chút bản thân, chăm sóc da mặt, tập thể dục thường xuyên để có vóc dáng cân đối hơn. Khi đẹp, bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng như vận đào hoa đỏ rực.

Việc phẫu thuật thẩm mỹ sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho tuổi Tý trong năm nay. Nhờ đó, công việc, tài vận và tình duyên cũng sẽ thuận lợi và biến chuyển tốt đẹp hơn. Thay đổi những điểm xấu trên khuôn mặt, không chỉ khiến bạn đẹp hơn mà có nhiều cơ hội tốt giúp phát triển sự nghiệp trong tương lai. Vận tình duyên của tuổi Tý trong năm nay không mấy khởi sắc, người cô đơn khó kiếm được ý trung nhân. Những cặp đôi quen nhau cũng có nhiều mâu thuẫn, xung đột dẫn đến chia tay. Nếu muốn hóa giải vận xui, bạn nên nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên đừng quá lạm dụng kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống đời thường.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân nên thay đổi kiểu tóc cũ của mình để tình duyên xán lạn hơn. Thay đổi kiểu tóc sẽ giúp bạn cuộc đời của bạn bước sang trang mới. “Cái răng cái tóc là gốc con người”, khi đổi kiểu tóc, bạn sẽ có sức hấp dẫn hơn trong mắt người khác. Điều đó cũng giúp bạn hóa giải vận tình duyên lận đận của mình, nhanh chóng tìm được người trong mộng.

Tuổi Sửu

Vận đào hoa của người tuổi Sửu trong năm 2018 không mấy thuận lợi. Đặc điểm ngoại hình của các nàng tuổi Sửu là vai u thịt bắp, thân hình thiếu cân đối. Cũng vì vậy, bạn gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm người yêu lý tưởng. Hãy thay đổi mình, chăm chỉ tập luyện thể dục để có vóc dáng cân đối, hoàn hảo hơn. Khi đạt được thân hình chuẩn, bạn sẽ có nhiều cơ hội trong công việc, tìm kiếm được nhiều mối quan hệ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm