Top con giáp giỏi kinh doanh, thu nhập cực khủng đếm tiền mỏi tay trong năm Mậu Tuất 2018

Những con giáp dưới đây trời định có tài kinh doanh, mưu lược giỏi giang. Bạn sẽ có nguồn thu nhập khá cao, đếm tiền không xuể trong năm 2018.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, nhạy bén trong tất cả mọi việc. Bạn có khả năng biến chuyển tình thế cực kỳ tốt, chuyện khó khăn đều dễ dàng vượt qua. Năm nay, bạn có rất nhiều cơ hội làm giàu, hãy tận dụng tuyệt đối lợi thế của mình để phát triển sự nghiệp. Bạn sẽ có nhiều quý nhân phù trợ nên việc gì cũng hanh thông, cuộc sống khá êm đềm và an nhàn. Sự nghiệp của bạn cực kỳ vượng phát. Bạn hãy đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn để gặt hái được nhiều nguồn lợi khủng cho bản thân. Hãy chú ý đến những mối quan hệ xung quanh, chắc chắn bạn sẽ có nhiều cơ hội tìm được ý trung nhân của mình.

Tuổi Thân có đầu óc kinh doanh cực tốt trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn có tính cách nhanh nhẹn, nhiệt tình trong mọi việc. Nhờ đó mà bạn luôn được rất nhiều người ở bên cạnh sẵn sàng giúp đỡ. Trong năm 2018, sự nghiệp của bạn dễ dàng được cấp trên che chở và ủng hộ. Thời điểm này, bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, dễ công thành danh toại, gặt hái được nhiều thành công. Các mối quan hệ của bạn vô cùng tốt đẹp, không gặp tiểu nhân. Người kinh doanh hãy tận dụng cơ hội để đầu tư vào dự án lớn, đảm bảo bạn sẽ thu được nguồn lợi lớn.

Tuổi Sửu

Năm 2018, tuổi Sửu rất có duyên với kinh doanh. Bạn có nhiều cơ hội để phát triển lợi thế của mình trong lĩnh vực đầu tư, buôn bán. Công việc của bạn sẽ được sao may mắn chiếu mệnh, làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Thời điểm này có rất nhiều cơ hội để bạn đi công tác xa, học hỏi nhiều bài học kinh nghiệm từ người đi trước. Trong những dự án làm ăn, bạn luôn được người khác giúp đỡ, dù có gặp chuyện gì khó khăn cũng không hao tài tốn của. Tuy nhiên, bạn đừng tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy giữ vững tinh thần của mình để đón chờ những điều tốt đẹp nhất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chuyên gia phong thủy dự đoán con giáp vận xui đeo bám và lời khuyên hóa giải vận hạn năm Mậu Tuất 2018 “Năm Mậu Tuất, tuổi Thìn và bộ Tam hợp Dần, Ngọ, Tuất sẽ gặp phải nhiều điều đen đủi, vận xui đeo bám khiến làm việc gì cũng không thành”, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) cho biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-con-giap-gioi-kinh-doanh-thu-nhap-cuc-khung-dem-tien-moi-tay-trong-nam-mau-tuat-2018-270517.html