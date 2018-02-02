Top con giáp trước Tết giàu ú ụ, tiền tiêu thả ga, sau Tết vận may kéo đến ngập trời

Những con giáp sau đây trước Tết tiền tiêu thả ga, sau Tết vận may vây kín lối, làm việc gì cũng thành công vang dội, tài lộc ngút trời.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn có tính cách thẳng thắn, phóng khoáng và nhiệt tình. Bạn sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn nên được mọi người yêu thương, quý mến. Những người cầm tinh con Ngựa luôn là người sống rất nguyên tắc và có tài nhìn người rất tốt. Bạn luôn dự đoán được những người nào sẽ gây ra trở ngại cho mình và nhanh chóng tìm cách khắc phục. Cũng vì vậy mà tuổi Ngọ luôn thành công và đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Năm vừa qua, bạn tích góp được tài sản khá lớn nên Tết đến sẽ tiêu xài xả láng, không lo túng thiếu. Đặc biệt, thời gian sau Tết, vận may của bạn cũng vây kín lối, làm việc gì cũng hanh thông khiến nhiều người hờn đỏ mắt.

Tuổi Ngọ có nhiều vận may kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của tuổi Hợi thuận buồm xuôi gió, công việc được quý nhân giúp đỡ nên thuận lợi, hanh thông. Thời gian trước Tết, năng lực của bạn được cấp trên nhìn nhận, lương thưởng tăng chóng mặt. Sau Tết, bạn có nhiều cơ hội nhận được nhiều dự án lớn, hãy chủ động nắm bắt để sự nghiệp ngày càng phát triển. Tuy nhiên, đừng vì những món lợi lớn mà đánh mất nhân cách của mình. Hãy tự biết lượng sức mình, đừng ôm đồm chuyện lớn kẻo gây ra họa thị phi, ảnh hưởng danh dự bản thân. Bỏ lại một năm đầy sóng gió, đây là khoảng thời gian tốt đẹp để bạn thay đổi cuộc đời mình.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn rất lạc quan nên gặp điều gì khó khăn cũng tự mình giải quyết và vượt qua. Những người đi trước sẽ mang đến nhiều cơ hội tốt để bạn thể hiện bản thân. Hãy chủ động mở rộng mối quan hệ của mình, đây là thời điểm để bạn tìm kiếm đối tác tốt, cũng như ý trung nhân của cuộc đời mình. Tuy nhiên đừng xen quá nhiều vào chuyện của người khác kẻo lại rước thêm buồn phiền. Tuổi Mão sẽ hưởng nhiều lộc trời ban, cuộc sống vô cùng sung túc và hạnh phúc trong dịp Tết này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-con-giap-truoc-tet-giau-u-u-tien-tieu-tha-ga-sau-tet-van-may-keo-den-ngap-troi-270179.html