Top con giáp được cát tinh chiếu cố, tiền bạc lũ lượt kéo về chất đầy két sắt trong tháng 3/2018

Những con giáp được bề trên nâng bước vượt qua khó khăn, làm gì cũng thắng lớn, lộc lá bay phất phới khắp nhà. Hãy chuẩn bị két sắt đựng tiền trong tháng 3/2018.

Tuổi Tý

Vận mệnh của tuổi Tý khá vượng trong tháng 3/2018. Bạn được nhiều quý nhân nâng bước, giúp đỡ, đánh đâu thắng đó, mọi sự hanh thông. Thời điểm này có rất nhiều cơ hội và mối quan hệ tốt tìm đến bạn. Tuổi Tý vốn rất thông minh và nhanh nhẹn, làm việc gì cũng rất khôn ngoan. Vì vậy, tài năng của bạn sẽ được cấp trên công nhận, đồng nghiệp nể phục. Hãy xông xáo và chủ động nắm bắt cơ hội, phá vỡ những giới hạn của bản thân sẽ khiến bạn có sự nghiệp phát triển hơn. Tài vận của bạn cũng vì vậy mà rực rỡ hơn bao giờ hết, tích lũy được nguồn vốn lớn. Tuy nhiên, bạn cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng ôm đồm quá nhiều việc khiến tinh thần không đủ sáng suốt và bình tĩnh.

Tuổi Tý được cát tinh chiếu mệnh, may mắn vây kín lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian trước đó, bạn có thể gặp khá nhiều khó khăn, làm việc gì cũng không thành. Tuy nhiên, tháng 3/2018, vận mệnh của bạn sẽ tốt hơn, được quý nhân che chở, giúp đỡ mọi khó khăn được giải quyết êm đẹp. Những người làm công ăn lương được cấp trên trọng dụng, có nhiều cơ hội tiến thân do người đi trước mang đến. Mọi hiềm khích với đồng nghiệp trước đó đều được hóa giải. Họ sẽ quý mến và xem trọng tài năng của bạn hơn. Người kinh doanh kiếm được những hợp đồng béo bở, thu về nguồn lợi vô cùng lớn. Đây là bước ngoặt lớn thay đổi cuộc đời của bạn, hãy chuẩn bị két sắt để đón tài lộc lũ lượt kéo về.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có cuộc sống sung túc, tài lộc khởi sắc mạnh mẽ. Sự nghiệp của bạn biến chuyển theo hướng tích cực nhờ sự giúp sức của những vì sao may mắn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thắt chặt những mối quan hệ vợ chồng, bạn bè, người thân. Sao Thiên Đức sẽ chiếu mệnh và giúp bạn thành công hơn trong công việc của mình. Bạn có nhiều cơ hội thử thách và thể hiện khả năng của mình. Tuổi Mão sẽ có những bước tiến đáng nể trong sự nghiệp của mình, thu nhập tăng chóng mặt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chuyên gia phong thủy dự đoán con giáp vận xui đeo bám và lời khuyên hóa giải vận hạn năm Mậu Tuất 2018 “Năm Mậu Tuất, tuổi Thìn và bộ Tam hợp Dần, Ngọ, Tuất sẽ gặp phải nhiều điều đen đủi, vận xui đeo bám khiến làm việc gì cũng không thành”, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) cho biết.

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