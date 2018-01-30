Cặp con giáp càng cãi nhau ‘sập nhà’ càng hạnh phúc, cuộc sống càng giàu sang vô đối

Những cặp con giáp tuy khắc khẩu, càng cãi nhau long trời lở đất tình cảm vợ chồng sẽ càng thắm thiết, cuộc sống gia đình giàu sang vô đối khiến nhiều người “thèm muốn”.

Tuổi Mão và tuổi Thìn Cặp đôi này vốn có tính cách đối lập nhưng luôn là cánh tay đắc lực và hỗ trợ cho nhau. Khi trở thành cặp uyên ương, tình cảm của cả hai sẽ rất thắm thiết. Tuổi Mão rất tâm lý, hiểu được cảm xúc của tuổi Thìn. Còn tuổi Thìn là nơi nương tựa vững chắc, luôn mang lại cảm giác an toàn cho tuổi Mão. Tuy nhiên, cặp đôi này luôn bất đồng quan điểm, khắc khẩu nhưng sau khi cãi nhau, họ lại yêu thương và thông cảm cho đối phương nhiều hơn. Khi về chung một nhà, cặp đôi này sẽ làm ăn phát đạt, có cuộc sống ngày càng giàu sang khiến nhiều người khao khát. Cả hai rất biết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, dù có cãi nhau long trời lở đất cũng không bao giờ bỏ nhau.

Cặp đôi Mão - Thìn tuy khắc khẩu nhưng rất yêu thương nhau - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần và tuổi Hợi Cuộc hôn nhân của cặp đôi này đều bắt đầu từ tình yêu chân thành. Tình yêu và hôn nhân của họ lặng lẽ nhưng rất bền lâu và nồng nhiệt. Trong gia đình, tuổi Dần thể hiện rõ vai trò của mình, rất trân trọng và yêu thương người bạn đời. Dù có cãi nhau “sập nhà”, khẩu chiến suốt ngày nhưng vẫn không bao giờ có ý định bỏ nhau. Dù cãi nhau nhưng cả hai vẫn luôn chu toàn, cố gắng tạo cuộc sống giàu sang, sung túc. Người chồng tuổi Dần luôn có trách nhiệm với gia đình, là trụ cột vững chắc. Nữ tuổi Hợi là người vợ tâm lý, khiêm nhường, tận tụy vì chồng con. Còn cặp vợ chồng, nữ tuổi Dần, nam tuổi Hợi sẽ không bao giờ dối lừa và luôn trân trọng nhau.

Tuổi Tý và tuổi Sửu Tuổi Tý thông minh, sắc sảo và có tài ngoại giao tốt nên sự nghiệp khá thành công. Tuổi Sửu là người chăm chỉ, cần mẫn, lại hiền lành chất phác. Cặp đôi này khi kết hợp sẽ mang lại nhiều tài lộc may mắn, cuộc sống ngày càng thịnh vượng. Tuy có nhiều bất đồng quan điểm nhưng cả hai vẫn giải quyết êm đẹp, không ảnh hưởng quá nhiều đến tình cảm và gia đình. Khi về chung một nhà, tuổi Tý sẽ bảo vệ và chăm lo cho tuổi Sửu hết mực. Tuổi Sửu rất biết tiết kiệm, quản lý tiền bạc chi tiêu trong gia đình rất hợp lý. Nói chung, đây là cặp đôi uyên ương trời định, có cãi nhau dữ dội nhưng vẫn không bao giờ nói lời chia tay. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp đi đâu cũng được nghênh đón nồng nhiệt, tiếng tăm vang dội trong năm 2018 Năm 2018 của những con giáp sau đây vô cùng thịnh vượng, tài năng được nhiều người công nhận, nể phục, nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người.

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