Chuyên gia phong thủy dự đoán con giáp vận xui đeo bám và lời khuyên hóa giải vận hạn năm Mậu Tuất 2018

Tâm linh - Tử vi 31/01/2018 16:59

“Năm Mậu Tuất, tuổi Thìn và bộ Tam hợp Dần, Ngọ, Tuất sẽ gặp phải nhiều điều đen đủi, vận xui đeo bám khiến làm việc gì cũng không thành”, chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) cho biết.

Tuổi Thìn

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chuyên gia phong thủy Uyên Mi cho biết tuổi Thìn là con giáp gặp nhiều vận xui nhất trong năm Mậu Tuất 2018. Thìn và Tuất nằm trên hai phương diện đối đầu trực tiếp gây ra nhiều vận xui cho tuổi Thìn. Bản mệnh sẽ gặp phải Tuế Phá, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc làm ăn mà còn gặp khá nhiều trắc trở trong suốt một năm. Đặc biệt là vào năm Tuất, tháng Tuất (tháng 9 Âm lịch), đây là thời điểm vận xui của bạn sẽ tăng lên gấp bội, nên cẩn thận trên mọi phương diện.

Năm 2018, bạn sẽ có nhiều cơ hội trong sự nghiệp nhưng đừng vội nắm bắt. Bởi đa số những cơ hội đó thường sẽ đưa bạn vào tình cảnh nguy hiểm. Nguồn năng lượng xấu sẽ bao trùm khiến bạn không đủ sáng suốt khi quyết định vấn đề nào đó. Bên cạnh đó sức khỏe của bạn cũng không đủ tốt để giải quyết các vấn đề trước mắt.

Tuổi Tuất

Năm nay, người tuổi Tuất vừa là năm tuổi vừa gặp nạn tam tai nên gặp khá nhiều điều đen đủi. Bạn gặp trắc trở đủ đường trong sự nghiệp và sức khỏe. Năm tuổi sẽ mang lại nguồn năng lượng xấu cho bạn nên làm việc gì cũng khó khăn và trở ngại. Mọi việc mà bạn tính toán, dự định cũng khó thực hiện suôn sẻ.

Chuyên gia phong thủy dự đoán con giáp vận xui đeo bám và lời khuyên hóa giải vận hạn năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 1
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi dự đoán tuổi Thìn và Tuất sẽ gặp vận xui trong năm 2018 - Ảnh: NVCC

Vận mệnh của bạn khó kiếm được quý nhân giúp đỡ nên việc gì cũng tự lực cánh sinh trong năm nay. Bên cạnh đó một nhóm con giáp khác cũng bị vận xui đeo bám là Dần, Ngọ. Bởi vì, hai con giáp này và Tuất là Tam hợp. Trên 12 cung năng lượng, tuổi Tuất nằm ở năng lượng Mộ nên sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của hai con giáp còn lại.

Chuyên gia phong thủy Uyên Mi cũng đưa ra nhiều lời khuyên chung cho những người tuổi Thìn và tuổi Tuất. Bản mệnh không được mạo hiểm đầu tư vào những dự án lớn, mang tính quan trọng. Những nguồn năng lượng xấu sẽ mang lại cho bạn những cơ hội không tốt, khiến bạn mất bình tĩnh khi quyết định một vấn đề gì đó. Bạn nên cẩn thận trong di chuyển, tránh gây ra tai nạn xe cộ.

Theo quy luật của vũ trụ, bạn hành thiện tích đức càng nhiều, phóng sanh nhiều vận xui sẽ càng tan đi. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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