Năm nay, tuổi Thìn gặp khá nhiều rắc rối từ công việc đến sức khỏe . Bạn thường xuyên mắc những bệnh đau nhức xương khớp, chân tay. Cẩn thận trong việc đi đứng kẻo gặp phải tai nạn xe cộ. Bên cạnh đó, bạn không sử dụng quá nhiều chất kích thích như rượu, bia… Tuổi Thìn nên lập quỹ thời gian thích hợp cho việc nghỉ ngơi và công việc, tránh làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời điểm này, bạn gặp khá nhiều áp lực trong công việc lẫn cuộc sống. Vì vậy, bản mệnh trở nên u sầu, buồn phiền, tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi, bế tắc. Áp lực tiền bạc càng khiến tinh thần của bạn sa sút trầm trọng. Những người tuổi Thìn nên đề phòng các chứng bệnh về tiêu hóa, dạ dày.

Sức khỏe của tuổi Dần trong năm 2018 khá kém. Bạn thường mắc các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày và các bệnh vặt như cảm cúm, sổ mũi… Bạn nên ăn uống điều độ, tránh làm việc quá sức hoặc ôm đồm nhiều việc vào người. Thời điểm này, bạn phải đối đầu với rất nhiều điều khó khăn nên dễ mất thăng bằng trong cuộc sống. Bạn nên giải tỏa hết những buồn phiền trong lòng để bản thân thoải mái hơn.

Tuổi Dần đừng lại việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng phải đến bệnh viện khám tổng quát định kỳ, chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Tuổi Dần cẩn thận đừng tham gia vào các hoạt động mạnh kẻo ảnh hưởng đến đầu gối và chân. Đồng thời, bạn cũng nên tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh cho mình. Áp lực công việc của bạn dễ gây ảnh hưởng đến gan, thận.

Tuổi Mùi

Do ảnh hưởng hung tinh nên sức khỏe của tuổi Mùi khá kém. Bạn dễ gặp phải những tai nạn xe cộ. Vì vậy, khi đi ra đường cần hết sức cẩn thận, chú ý đường xá, lái xe cẩn thận hơn. Tuổi Mùi nên duy trì chế độ ăn uống khoa học để tránh những bệnh liên quan đến tiêu hóa. Bạn nên thường xuyên tập thể dục sẽ càng nâng cao thể lực của mình, tránh bệnh vặt. Năm nay, có thể bạn sẽ phải đến bệnh viện thường xuyên hoặc trải qua cuộc phẫu thuật. Vì vậy, bạn đừng làm việc quá sức, gây ra những áp lực không cần thiết, cần chú ý sức khỏe của mình trong năm nay.

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