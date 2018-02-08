Con giáp cẩn thận vấn đề sức khỏe, bệnh vặt nhiều trong năm Mậu Tuất 2018

Tâm linh - Tử vi 08/02/2018 16:50

Năm Mậu Tuất 2018, những con giáp dưới đây nên để ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân, nên khám tổng quát đúng quy định, đề phòng mắc những căn bệnh nguy hiểm.

Tuổi Thìn

Năm nay, tuổi Thìn gặp khá nhiều rắc rối từ công việc đến sức khỏe. Bạn thường xuyên mắc những bệnh đau nhức xương khớp, chân tay. Cẩn thận trong việc đi đứng kẻo gặp phải tai nạn xe cộ. Bên cạnh đó, bạn không sử dụng quá nhiều chất kích thích như rượu, bia… Tuổi Thìn nên lập quỹ thời gian thích hợp cho việc nghỉ ngơi và công việc, tránh làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe. Thời điểm này, bạn gặp khá nhiều áp lực trong công việc lẫn cuộc sống. Vì vậy, bản mệnh trở nên u sầu, buồn phiền, tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi, bế tắc. Áp lực tiền bạc càng khiến tinh thần của bạn sa sút trầm trọng. Những người tuổi Thìn nên đề phòng các chứng bệnh về tiêu hóa, dạ dày.

Tuổi Dần

Sức khỏe của tuổi Dần trong năm 2018 khá kém. Bạn thường mắc các bệnh về đường tiêu hóa, dạ dày và các bệnh vặt như cảm cúm, sổ mũi… Bạn nên ăn uống điều độ, tránh làm việc quá sức hoặc ôm đồm nhiều việc vào người. Thời điểm này, bạn phải đối đầu với rất nhiều điều khó khăn nên dễ mất thăng bằng trong cuộc sống. Bạn nên giải tỏa hết những buồn phiền trong lòng để bản thân thoải mái hơn.

Con giáp cẩn thận vấn đề sức khỏe, bệnh vặt nhiều trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 1
Tuổi Dần đừng lại việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng phải đến bệnh viện khám tổng quát định kỳ, chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Tuổi Dần cẩn thận đừng tham gia vào các hoạt động mạnh kẻo ảnh hưởng đến đầu gối và chân. Đồng thời, bạn cũng nên tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh cho mình. Áp lực công việc của bạn dễ gây ảnh hưởng đến gan, thận.

Tuổi Mùi

Do ảnh hưởng hung tinh nên sức khỏe của tuổi Mùi khá kém. Bạn dễ gặp phải những tai nạn xe cộ. Vì vậy, khi đi ra đường cần hết sức cẩn thận, chú ý đường xá, lái xe cẩn thận hơn. Tuổi Mùi nên duy trì chế độ ăn uống khoa học để tránh những bệnh liên quan đến tiêu hóa. Bạn nên thường xuyên tập thể dục sẽ càng nâng cao thể lực của mình, tránh bệnh vặt. Năm nay, có thể bạn sẽ phải đến bệnh viện thường xuyên hoặc trải qua cuộc phẫu thuật. Vì vậy, bạn đừng làm việc quá sức, gây ra những áp lực không cần thiết, cần chú ý sức khỏe của mình trong năm nay.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tết đến, những con giáp chớ dại dấn thân vào cờ bạc kẻo tiền ‘đội nón ra đi’ lúc nào không hay

Tết đến, những con giáp chớ dại dấn thân vào cờ bạc kẻo tiền ‘đội nón ra đi’ lúc nào không hay

Vận mệnh của những con giáp này trong năm 2018 không mấy sáng sủa, tài chính gặp nhiều rắc rối. Bạn dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của, vì vậy chớ dại lao vào những trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp con giáp nên chú ý sức khỏe con giáp năm 2018

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới