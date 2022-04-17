Những con giáp nam QUÝ ÔNG ĐÍCH THỰC đáng để các chị em phụ nữ CHỌN MẶT GỬI VÀNG

Dù là “gấu” hay “ông xã” tuổi Sửu đều có đặc điểm chung là thành thực và nồng nhiệt trong tình yêu. Họ không ngại ngần bày tỏ tình cảm cũng như sự mến mộ của mình với đối phương. Với chàng trai tuổi Sửu, không có gì là không thể trong tình yêu. Hội đầu keo bình thường mạnh mẽ là vậy, nhưng trong chuyện tình cảm thì cũng có trái tim yếu mềm không kém phe áo dài đâu nhé.

Đặc biệt, khi đã có gia đình bé nhỏ của mình, chàng trai tuổi Sửu sẽ dốc toàn bộ sức lực để bảo vệ và chăm lo chu đáo cho mọi thành viên. Bạn sẽ không khó khăn khi bắt gặp hình ảnh con giáp này vội vàng trở về nhà quây quần với vợ con sau mỗi giờ tan ca. Hơn thế, họ không ngần ngại làm việc nhà giúp vợ, cùng vợ sẻ chia mọi vấn đề của cuộc sống. Chàng trai này xứng đáng để phái đẹp mơ ước, thậm chí là cạnh tranh để có được.

Theo các chuyên gia phong thủy, đàn ông tuổi Mùi là những quý ông đích thực. Họ là mẫu người không thích vui chơi, tiệc tùng mà hướng về gia đình nhiều hơn, tính cách bề ngoài có thể hơi xù xì, nhưng lại có một trái tim giàu tình cảm, vô cùng ấm áp.

Khi ra ngoài xã hội, họ thường là những người quảng giao, khéo léo, có nhiều bạn bè. Họ thường lắng nghe người khác một cách thật lòng và sẵn sàng làm những gì tốt nhất có thể để giúp đỡ đối phương mà không mong được đền đáp. Trong những cuộc tranh luận, họ thường là người hòa giải, cũng thường giúp đưa ra lời khuyên gỡ rối cho người khác.

Khi ra ngoài xã hội, chàng trai tuổi Mùi thường là những người quảng giao, khéo léo, có nhiều bạn bè.

Chính vì thế, nếu các bạn lấy được một người tuổi Mùi làm chồng thì quả là một điều tuyệt vời, hãy trân trọng anh ấy và tận hưởng hạnh phúc mà các bạn đang có. Nếu có một đối tác tuổi Mùi, hãy yên tâm cùng họ thực hiện các dự án trong thời gian tới.

Tử vi học có nói, trong năm 2023, tuổi Mùi nằm trong số các con giáp có vận đỏ rực rỡ và đặc biệt gặp nhiều may mắn trong tháng 1 và tháng 2 âm, cần nắm bắt để không bỏ lỡ vận may tuyệt vời này.

Chàng trai tuổi Tý

Sở hữu biệt tài ăn nói linh hoạt, cách cư xử khéo léo nên khi đi tới đâu, anh chàng tuổi Tý đều trở thành trung tâm của sự chú ý và được nhiều người dành tình cảm ưu ái.

Đa phần người tuổi Tý phóng khoáng, bao dung, thậm chí có thể nói là “phổi bò”, dễ nhớ dễ quên, không bao giờ thù dai. Trong tình cảm, họ hết mực yêu thương và chăm lo cho nửa kia mà không hề mảy may toan tính. Cuộc sống gia đình sau này vì thế mà trong ấm ngoài êm, vô cùng hạnh phúc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!