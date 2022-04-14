TAM TAI đủ rồi, nhường chỗ cho MAY MẮN trong tháng 5 dương lịch của 3 con giáp TỐT SỐ được NAM TÀO, BẮC ĐẨU ghi danh

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 22:54

Nắm bắt vận may, xua đuổi đi hạn nặng, nỗ lực làm việc để đón nhận tin vui trong tháng 5 dương lịch này.

Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Tân Sửu 2021, do Mùi và Sửu là 1 trong 6 cặp con giáp Lục xung, nên tuổi Mùi gặp nhiều khó khăn trong chuyện làm ăn, tiền bạc dù có kiếm được cũng dễ thất thoát, lại có tiểu nhân vây quanh nên dễ dính thị phi, cuộc sống nhiều áp lực, mệt mỏi.

Tuy nhiên, bước sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Mùi như thể từ bóng tối bước ra, từng chút một đón nhận những luồng gió mới và sự thay đổi rõ rệt nhất phải kể đến chính là các mối quan hệ cá nhân và khả năng tài chính của họ. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ có sự thăng tiến mạnh, cũng kết giao được nhiều người có chỗ đứng trong xã hội và mở ra cho họ vô khối những cơ hội làm ăn tốt đẹp, giúp họ ngày càng trở nên giàu có hơn.

Đặc biệt, trong năm nay tuổi Mùi làm gì thì cũng thu được kết quả tốt, nhưng nếu kinh doanh thì sẽ gặt hái thành quả rực rỡ nhất. Mùa hè sắp tới là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của họ (ngày Lập hạ là ngày 5/5 dương lịch), do đó tuổi Mùi cần nghiên cứu thời cơ và đưa ra những quyết sách cho phù hợp để gặt hái nhiều thành công.

Tuổi Mão

Mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn với người tuổi Mão trong tháng 5 này. Nhìn chung, hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng đúng như tính toàn và mong muốn của bạn.

Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

Những ai đã có những khoản đầu tư, kinh doanh trước đây thì nay đã bắt đầu thu lợi nhuận. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao, hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập.

TAM TAI đủ rồi, nhường chỗ cho MAY MẮN trong tháng 5 dương lịch của 3 con giáp TỐT SỐ được NAM TÀO, BẮC ĐẨU ghi danh - Ảnh 1
Tuy nhiên, để gặt hái thành quả tốt, bạn phải tốn nhiều công sức, làm việc tất bật suốt ngày đấy.

Tình cảm vợ chồng tuổi Mão duy trì ở mức hài hòa, gia đình trong ấm ngoài êm, con cái chăm ngoan. Dù khúc mắc có xảy ra cũng nhanh chóng được hóa giải bởi cả hai đều biết trân trọng những gì mình đang có.

Ngoài ra, Cát tinh còn mang tới nhân duyên hữu hảo, báo hỷ sự cho các cặp đôi đang mong ngóng chuyện con cái.

Tuổi Thân

Người sinh năm Thân có tính cách vui vẻ, lạc quan, cơ hội tốt đến họ chắc chắn sẽ nhanh chóng nhận biết và nắm bắt tốt. Những ngày sắp tới của tháng 5 sẽ đem theo nhiều may mắn, người tuổi Thân làm gì cũng rất suôn sẻ. Vận khí tốt tạo ra vận may lớn, người tuổi Thân sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương, công việc làm ăn ngày càng vững chắc, nở rộ.

*Thông tin chỉ có tính chất tham khảo

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