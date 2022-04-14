XUI XẺO CHỒNG CHẤT XUI XẺO, các con giáp cần CẨN TRỌNG để tránh RƯỚC HỌA VÀO THÂN rồi TRỞ TAY KHÔNG KỊP vào ĐÚNG 2 ngày cuối tuần (16-17/4)

Dần gặp phải không ít khó khăn trong 2 ngày cuối tuần. Có nhiều chuyện diễn ra không được như ý muốn của bản mệnh. Đặc biệt là khó khăn về vấn đề tài chính. Tiền bạc có thể thất thoát một cách khó hiểu.

Thời điểm này Dần nên thật sự tỉnh táo trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến bản mệnh đánh mất những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Cẩn tắc vô áy náy, vì vậy kiểm tra tổng thể một chút sẽ giúp bạn tránh được rủi ro.

Vào ngày thứ 7, Dần gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm tiền. Thậm chí có người còn dễ hao tài vì những nguyên nhân không đáng.

Do gặp khó khăn về tài chính Dần cũng nên cắt giảm nhiều chi phí không cần thiết.

Tuổi Thìn

Thìn có điềm báo thị phi bủa vây, nên cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói. Con giáp này cần tự nhắc nhở mình chú ý trong giao tiếp. Khi góp ý với người khác đừng nên nói một cách thẳng thừng mà hãy chọn lối diễn đạt uyển chuyển và khéo léo.

Thái độ chỉ trích gay gắt của Thìn chỉ khiến người khác thấy khó chịu, gây tranh cãi. Công việc chung vì thế sẽ bị ảnh hưởng. Điều này cũng khiến mọi người có cái nhìn sai lệch về con người Thìn.

Trong chuyện tình cảm, không khí gia đình không mấy vui vẻ. Thìn là người biết rõ nhất nhưng lại chẳng thể bày tỏ cùng ai. Để giải quyết gốc rễ vấn đề hai bạn nên trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Tuổi Tý

Tý có thể không gặp nhiều may mắn ở các phương diện cuộc sống vào 2 ngày cuối tuần. Bản mệnh có điềm báo bị chơi khăm hoặc phá hoại công sức. Vì vậy, con giáp này nên thận trọng trước mỗi quyết định của mình mới có thể hạn chế tối đa rắc rối.

Tý cũng nên tự nhắc nhở bản thân tỉnh táo, sáng suốt để không mất tiền oan.

Ngoài ra, hung tinh còn cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản của Tý không nhỏ. Con giáp này nên đề phòng tiểu nhân giở trò lừa đảo tiền bạc. Tý cũng nên tự nhắc nhở bản thân tỉnh táo, sáng suốt để không mất tiền oan.

2 ngày cuối tuần không phải là thời điểm thích hợp để Tý tiến hành những hạng mục công việc liên quan đến đầu tư tài chính. Do vận khí bất ổn nên Tý hãy án binh bất động, quan sát và thăm dò thị trường. Nên đợi thêm một chút thời gian trước khi đưa ra quyết định.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo