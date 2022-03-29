Những con giáp gặp nhiều HỶ SỰ mới đầu tuần, may mắn NGÚT NGÀN, lộc lá ĐẦY NHÀ, sự nghiệp THĂNG HẠNG bất ngờ

Đầu tuần, người tuổi Thân có thể gặp phải một chút khó khăn. Tuy nhiên những ngày sau bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân mình. Sóng gió trong cuộc sống là điều khó tránh khỏi, việc bạn cần làm là phải giữ vững lập trường của mình.

Đến cuối tuần cơ hội kiếm tiền sẽ đến khiến cho bạn không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ rất vui bởi những cố gắng của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Sớm muộn gì bạn cũng đạt được những điều mà bạn mong muốn.

Với tài ăn nói sẵn có lại thêm vận đào hoa nên người tuổi Thân có những nét hấp dẫn riêng. Nếu còn độc thân bạn sẽ nhận ra ai là người chân thành với mình. Nếu đã lập gia đình thì tình cảm của bạn đang phát triển tốt.

Tuổi Tỵ: Gặt hái thành quả

Tuổi Tỵ được sao Thiên Đức chiếu rọi nên được quý nhân hỗ trợ trong tuần mới. Đường công danh sự nghiệp vô cùng sáng sủa khi bản mệnh dễ dàng phát huy năng lực của bản thân và được cấp trên chú ý.

Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có đường tiền tài khả quan. Nếu như thời gian trước, tuổi Tỵ khá chật vật khi phải cân đo đong đếm thì hiện tại dư dả, có thể nghĩ cho các kế hoạch tương lai.

Chuyện tình cảm ngày một thăng hoa khi nửa kia bắt đầu biết quan tâm đến tuổi Tỵ nhiều hơn. Tình cảm của hai người lớn dần theo năm tháng.

Tuổi Dậu: Một ngày hạnh phúc

Hôm nay, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh. Bạn có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể vượt qua những khó khăn trước mắt.

Hôm nay, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Dù là lãnh đạo thì khi phê bình cấp dưới, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn.



Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái thuận hòa, vợ chồng ngày một thấu hiểu và yêu thương nhau.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.