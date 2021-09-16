Những con giáp 'đại xung', lỡ lấy nhau rồi thì làm ăn thất bát nghèo khó 3 đời khó mà ngóc đầu dậy

Tâm linh - Tử vi 16/09/2021 05:30

Nổi tiếng là ĐẠI XUNG ĐẠI KHẮC, những con giáp này cần tránh nhau ra, càng xa càng tốt.

Tý - Ngọ

Nếu hai con giáp này bắt đầu mối quan hệ tình cảm, người tuổi Ngọ đôi khi sẽ cảm thấy bế tắc và chật chội trong không gian luôn muốn tìm hiểu và kiểm soát của người tuổi Tý. Nói cách khác, con giáp tuổi Tý khao khát nhận được sự quan tâm, cách mà đối phương thể hiện tình yêu của mình, người tuổi Tý có thể làm mọi thứ để nuôi dưỡng cuộc tình này. Vì thế, nếu yêu con giáp tuổi Ngọ, người tuổi Tý có thể sẽ không được mãn nguyện vì tuổi Ngọ không toàn tâm toàn ý cho tình cảm.

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Tý và tuổi Ngọ thuộc Tứ Hành Xung - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thuỷ thì hai con giáp tuổi Tý và tuổi Ngọ thuộc Tứ Hành Xung, xung khắc với nhau. Không chỉ vậy, những người tuổi Ngọ thường thích bay nhảy, ưa sự dịch chuyển nhưng tuổi Tý lại có tính thích kiểm soát đối phương. Bên cạnh đó, cả hai con giáp này đều khá cố chấp, cái tôi cá nhân cao. Do đó, nếu cứ khăng khăng đến với nhau, không sớm thì muộn cả hai sẽ nảy sinh mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung, từ đó khiến hôn nhân trở thành “nấm mồ của tình yêu”.

Mùi - Sửu

Trong khi Mùi mộng mơ, hơi lập dị, thường có tính ỷ lại, dựa dẫm vào người khác thì Sửu lại hết sức thực tế, chăm chỉ làm việc, liên tục phấn đấu để vươn lên và khá đặt nặng vấn đề về tiền bạc. Do đó, hai con giáp luôn tìm thấy những điểm khó chịu của nhau, chẳng hạn như tuổi Mùi cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Sửu đã hạn chế khả năng của họ. Trong khi đó, những người tuổi Sửu lại thấy tuổi Mùi sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu.

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Mùi mơ mộng và có phần hơi lập dị thì tuổi Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet

Mâu thuẫn giữa hai “hành tinh” này bắt nguồn từ bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi tuổi Mùi mơ mộng và có phần hơi lập dị thì tuổi Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy, họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu ở nhau. Khi yêu nhau, ban đầu hai con giáp có thể rất hút nhau nhưng về lâu về dài, mối quan hệ này sẽ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, cặp đôi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn cả về quan niệm sống lẫn cách thức làm việc và dần dần đường ai nấy đi.

Thân - Dần

Hổ và Khỉ khó có thể tìm thấy những điểm chung. Là hai con giáp đối diện nhau trong vòng Hoàng đạo, giữa họ thường xuyên có mâu thuẫn. Ban đầu, họ khá cuốn hút nhau bởi cả hai đều hài hước, dễ tính. Người tuổi Hổ dũng cảm, gan dạ và khá ga lăng khiến tuổi Thân rất ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dần dần, tuổi Thân ngày càng tỏ rõ sự khoe khoang và thích cạnh tranh với tuổi Dần để được chú ý hoặc tranh giành vị trí dẫn đầu. Còn Dần thì luôn luôn coi mình mới xứng với vị trí chỉ huy. Bởi vậy, trong mắt của Dần, Thân khá nhỏ mọn và phù phiếm.

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Hổ và Khỉ khó có thể tìm thấy những điểm chung, giữa họ thường xuyên có mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Dần dần, Hổ thấy ngán ngẩm và muốn rời xa người yêu lúc nào cũng muốn sở hữu và gò bó mình. Cả hai đều chạy theo sở thích riêng của mình: Tuổi Thân muốn mình sống thật thoải mái còn tuổi Dần cần tự do. Bởi vậy, hai người này khó gắn kết chặt chẽ với nhau. Do đó, nếu cặp con giáp xung khắc này lấy nhau, giữa họ sẽ nảy sinh sự đố kỵ, cuộc sống vợ chồng cũng dễ rơi vào tình trạng nhàm chán, cuộc sống gặp nhiều khó khăn do vợ chồng bất đồng quan điểm, đặc biệt là về cách dạy dỗ con cái.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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