Nhìn thấu phụ nữ giả tạo, tưởng NAI TƠ nào ngờ là CÁO GIÀ thông qua những nét tướng này

Tâm linh - Tử vi 09/07/2019 15:27

Dưới đây là tướng mạo phụ nữ giả tạo, nói chuyện mười câu đã có tám chín câu không chân thành. Nếu tiếp xúc nhiều với họ, bạn sẽ thân bại danh liệt.

Tướng mạo phụ nữ nói lên nhân cách con người. Nhiều bộ phận trên cơ thể có thể cho biết người đó tốt hay xấu. Và đây là cách nhận dạng kiểu người giả tạo, tưởng là nai tơ nào ngờ lại là cáo già.

Răng hàm thưa

tuong mao phu nu 1
Tướng mạo phụ nữ răng thưa nói chuyện không chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ có răng hàm thưa thường nói chuyện không nhất quán. Họ có vẻ ngoài ngây thơ, nai tơ nhưng thật sự là kẻ giả tạo, không chân thành. Theo nhân tướng học, người sở hữu đặc điểm này thường có tài lấp liếm khá giỏi. Lời nói của họ không thống nhất, câu sau trái với câu trước và thường rất giỏi lấy lòng người khác. Thế nên hãy cẩn thận khi kết giao với kiểu người như thế này.

Hốc mắt lõm sâu

tuong mao phu nu 2
Người có hốc mắt sâu tính toán và khá ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Dù vẻ ngoài được nhận xét là người hiền lành, có tri thức nhưng bên trong họ lại là người mưu tính. Trong lòng của họ tính toán khá nhiều nhưng không thể hiện ra ngoài. Kiểu người này vô cùng nguy hiểm nếu tiếp xúc lâu. Hầu hết họ chỉ đặt lợi ích của mình lên đầu. Nếu có vấn đề gì xảy ra, họ sẽ tìm cách chối bỏ trách nhiệm và đổ hết cho người khác.

Xương gò má và cằm gồ lên

Người có nét tướng này hay tranh đấu hơn thua. Họ luôn muốn tranh giành những thứ mà người khác muốn. Châm ngôn của cuộc đời họ là những thứ gì không phải của mình thì phải cướp giật cho bằng được. Nếu qua lại với kiểu người này, sớm muộn gì bạn cũng thân bại danh liệt, làm cả đời cũng không phất lên được.

Răng khấp khểnh

tuong mao phu nu 3
Người có răng không đều thường không chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Người có hàm răng không đều thường nói những lời hoa mỹ nhưng lòng lại đầy mưu mô. Kiểu người này sống vô cùng giả dối. Hành vi và lời nói của họ không thống nhất với nhau. Ở trước mặt có thể nói những lời hay ho nhưng đằng sau đã tìm cách chơi xấu, đâm lén bạn lúc nào không hay. Nếu có bạn bè sở hữu đặc điểm này, tốt nhất là nên tránh xa, đừng giao du cũng đừng nhờ vả gì.

Đôi mắt gian xảo

tuong mao phu nu 4
Người có đôi mắt gian xảo thể hiện sự dối trá trong lời nói lẫn hành động - Ảnh minh họa: Internet

Muốn biết người đó có chân thành hay không chỉ cần nhìn vào đôi mắt của họ sẽ biết ngay. Khi nói chuyện đôi mắt cứ đảo liên tục, chắc chắn họ đang tìm cách lấp liếm cho sự giả tạo của mình. Thế nên hãy nhìn vào mắt đối phương khi giao tiếp để biết được sự chân thành của họ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Xem tướng phụ nữ ‘tiêu hoang’ khiến đàn ông chạy dài, không ai dám lấy

Xem tướng phụ nữ ‘tiêu hoang’ khiến đàn ông chạy dài, không ai dám lấy

Xem tướng phụ nữ “tiêu tiền như nước”, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài khiến đàn ông sợ xanh mặt, không ai dám đến gần, tỏ tình hay cưới làm vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tướng phụ nữ nhân tướng học tướng phụ nữ giả tạo

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi