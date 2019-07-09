Nhìn thấu phụ nữ giả tạo, tưởng NAI TƠ nào ngờ là CÁO GIÀ thông qua những nét tướng này

Tướng mạo phụ nữ nói lên nhân cách con người. Nhiều bộ phận trên cơ thể có thể cho biết người đó tốt hay xấu. Và đây là cách nhận dạng kiểu người giả tạo, tưởng là nai tơ nào ngờ lại là cáo già.

Kiểu phụ nữ có răng hàm thưa thường nói chuyện không nhất quán. Họ có vẻ ngoài ngây thơ, nai tơ nhưng thật sự là kẻ giả tạo, không chân thành. Theo nhân tướng học , người sở hữu đặc điểm này thường có tài lấp liếm khá giỏi. Lời nói của họ không thống nhất, câu sau trái với câu trước và thường rất giỏi lấy lòng người khác. Thế nên hãy cẩn thận khi kết giao với kiểu người như thế này.

Người có hốc mắt sâu tính toán và khá ích kỷ - Ảnh minh họa: Internet

Dù vẻ ngoài được nhận xét là người hiền lành, có tri thức nhưng bên trong họ lại là người mưu tính. Trong lòng của họ tính toán khá nhiều nhưng không thể hiện ra ngoài. Kiểu người này vô cùng nguy hiểm nếu tiếp xúc lâu. Hầu hết họ chỉ đặt lợi ích của mình lên đầu. Nếu có vấn đề gì xảy ra, họ sẽ tìm cách chối bỏ trách nhiệm và đổ hết cho người khác.

Xương gò má và cằm gồ lên

Người có nét tướng này hay tranh đấu hơn thua. Họ luôn muốn tranh giành những thứ mà người khác muốn. Châm ngôn của cuộc đời họ là những thứ gì không phải của mình thì phải cướp giật cho bằng được. Nếu qua lại với kiểu người này, sớm muộn gì bạn cũng thân bại danh liệt, làm cả đời cũng không phất lên được.

Răng khấp khểnh

Người có răng không đều thường không chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Người có hàm răng không đều thường nói những lời hoa mỹ nhưng lòng lại đầy mưu mô. Kiểu người này sống vô cùng giả dối. Hành vi và lời nói của họ không thống nhất với nhau. Ở trước mặt có thể nói những lời hay ho nhưng đằng sau đã tìm cách chơi xấu, đâm lén bạn lúc nào không hay. Nếu có bạn bè sở hữu đặc điểm này, tốt nhất là nên tránh xa, đừng giao du cũng đừng nhờ vả gì.

Đôi mắt gian xảo

Người có đôi mắt gian xảo thể hiện sự dối trá trong lời nói lẫn hành động - Ảnh minh họa: Internet

Muốn biết người đó có chân thành hay không chỉ cần nhìn vào đôi mắt của họ sẽ biết ngay. Khi nói chuyện đôi mắt cứ đảo liên tục, chắc chắn họ đang tìm cách lấp liếm cho sự giả tạo của mình. Thế nên hãy nhìn vào mắt đối phương khi giao tiếp để biết được sự chân thành của họ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm