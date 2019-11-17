Nhìn rốn 3 giây biết ngay số phận giàu sang hay nghèo hèn, ai cũng có thể tự xem

Chị em phụ nữ thường muốn có chiếc rốn nhỏ, hẹp để có thể tự tin diện bikini và khoe vòng eo con kiến của mình. Vậy nhưng, theo nhân tướng học, đây lại là nét tướng khiến chủ nhân gặp phải khá nhiều khốn khó trong đời.

Theo nhân tướng học , chỉ cần nhìn vào hình dáng, kích thước, độ nông sâu của rốn bạn đã có thể đoán biết vận mệnh của một người.

Rốn rộng chính là nét phúc tướng hiếm có khó tìm. Dù là đàn ông hay phụ nữ nếu sở hữu chiếc rốn này đều công thành danh toại, thành công khi còn khá trẻ.

Tuy nhiên, xem tướng rốn ta thấy nếu rốn vừa nhỏ lại lồi thì bạn sẽ phải trầy da tróc vảy với đời, dù làm lụng chăm chỉ đến mấy vẫn chỉ đủ ăn chứ không thể dư giả, giàu có.

Dù sinh ra trong nghèo khó hay giàu có họ cũng thừa bản lĩnh tự làm đại gia của chính mình, càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy.

Người có nét quý tướng này sẽ sở hữu tình duyên ấm êm viên mãn, hôn nhân hạnh phúc trăm năm - Ảnh minh họa: Internet

Rốn có nốt ruồi

Rốn có nốt ruồi chính là dáng rốn ngậm ngọc, giúp gia chủ ăn nên làm ra, tiền tài vượng phát. Dẫu bị đời vùi dập, tiểu nhân hãm hại họ vẫn dễ dàng vượt qua tất cả, chiến thắng nghịch cảnh.

Hơn cả, người có nét quý tướng này còn có đời sống tình cảm ấm êm viên mãn, hôn nhân hạnh phúc trăm năm.

Rốn rộng, sâu

Người sở hữu chiếc rốn rộng, sâu cực thông minh, tài giỏi và có chí làm giàu. Họ có đầu óc kinh doanh, quản lý tài chính khoa học và có tài làm lãnh đạo nên được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hết lòng hỗ trợ.

Nếu theo nghiệp buôn bán, kinh doanh người có nét phúc tướng này sẽ quơ tay là có tiền, của nả chất chật nhà cũng không hết.

Càng già người có rốn giọt nước càng an nhàn sung túc, hạnh phúc mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Rốn giọt nước

Người có dáng rốn giọt nước cực đào hoa. Dù không quá nổi bật, không giàu có cũng chẳng sở hữu vẻ ngoài cuốn hút nhưng lại như thỏi nam châm hút chặt người đối diện.

Được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ, yêu thương chiều chuộng là thế nhưng họ vẫn một lòng một dạ với một nửa của đời mình. Vậy nên, càng già họ càng an nhàn sung túc, hạnh phúc mỹ mãn.

Rốn nghiêng

Đây được xem là dáng rốn cực xấu. Người sở hữu dáng rốn nghiêng cực xấu tính, mưu mô xảo quyệt. Họ sẵn sàng đạp lên người khác để tiến thân, không ngại dùng mưu hèn kế bẩn hay đánh đổi để làm giàu.

Chính vì luôn đặt lợi ích của mình lên trên, bất chấp tất cả nên chớ ai dại kết giao với họ kẻo rước họa vào nhà, bị lợi dụng mà không hay biết.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.