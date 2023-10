Nhìn miệng đoán vận mệnh, phụ nữ chỉ cần sở hữu chiếc miệng này cả đời may mắn, đi đâu cũng gặp người thương

Một người phụ nữ như vậy, biết khi nào nên nói hoa mỹ và khi nào nên nói thẳng thừng, có thể biến một nhát dao gây tổn thương thành một cơn mưa phùn nhẹ nhàng, và một bầu không khí khó xử thành ra vô cùng thoải mái. Nói to tát hơn là dễ dàng xoay chuyển thế cục, luôn làm chủ tình huống trong cuộc sống.

Bạn không cần ngoại hình xinh đẹp quyến rũ, chỉ cần dựa vào sự hoạt ngôn cũng có thể khiến người ta cảm yêu mến và dành cho niềm tin ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, đó chính là lời nói thốt ra từ chiếc miệng phụ nữ may mắn.

Chị em nào khéo ăn khéo nói, khéo bắt đầu và kết thúc câu chuyện có thể được coi là một người thông thạo xã hội tự nhiên, cô ấy luôn có thể tìm thấy cả hai mặt trong giao tiếp giữa các cá nhân và nhiều khó khăn có thể được giải quyết một cách tự nhiên.

Thêm vào đó, 1 người phụ nữ biết ăn nói, có tướng mạo đoan chính là người đa tình, thông minh lanh lợi, biết cách làm cho gia đình hạnh phúc, bạn bè thân thích vui vẻ, được đồng nghiệp săn đón.

Và cuối cùng, 1 người phụ nữ biết nói (nhiều ít đúng thời điểm), ít gặp rắc rối và xui xẻo hơn những người khác. Bạn hãy quan sát và chiêm nghiệm điều này sẽ thấy ngay!

Chiếc miệng khéo ăn

Xã hội hiện đại khiến chuẩn mực về cái đẹp của chị em phụ nữ thay đổi theo thời gian. Bởi thế mà ngày này có rất nhiều phụ nữ mải miết ăn kiêng giảm cân để đáp ứng được các tiêu chuẩn đó. Nhưng bạn có biết người xưa thường nói: “Ăn được là có phúc”.

Ăn uống đều đặn, thường xuyên và luôn cảm thấy ngon miệng chứng tỏ người phụ nữ ấy có sức khỏe tốt.

Cảm giác thèm ăn tưởng chừng không liên quan nhưng thực ra nó lại liên quan mật thiết đến thể lực. Nếu khỏe mạnh, sự thèm ăn của bạn sẽ theo sau. Nhiều người đợi đến khi ốm đau, già yếu mới nhận ra được tình yêu và được ăn uống quý giá biết bao.

Thêm vào đó, phụ nữ thích ăn uống là người rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Đồng thời, một khi đã biết ăn và thích ăn thì có thể cảm nhận được hương vị và cảm giác hạnh phúc từ đồ ăn mang lại. Khi đó cơ thể vô cùng khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, làm việc gì cũng thông thuận.

Vậy mới nói, một người phụ nữ khéo ăn khéo nói luôn gặp may mắn trong cuộc sống hơn những người khác. Chiếc miệng tuy nhỏ nhưng lại phụ trách vấn đề ăn uống cũng như danh tiếng của một người. Có thể nói, may mắn của một người phụ nữ là tất cả trong một cái miệng. Nói hay, ăn ngon, làm một người phụ nữ may mắn thực ra chỉ đơn giản như vậy mà thôi!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.