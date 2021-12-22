Nhâm Dần 2022, 3 con giáp này gặp hạn “tiểu nhân”, liên tục bị “chơi xấu”, nguy cơ trắng tay cả năm

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 15:05

Trong năm Nhâm Dần 2022, chia buồn với 3 con giáp này vì sẽ gặp hạn “tiểu nhân”, bị quấy phá chơi xấu, làm việc gì cũng sẽ gặp phải nhiều khó khăn, cản trở hơn người khác.

Tuổi Thìn

Chia buồn với người tuổi Thìn vì bạn là con giáp bị tiểu nhân quấy phá năm 2022. Năm Nhâm Dần, tuổi Thìn dễ trở nên bốc đồng, có thể mất kiểm soát trước những khó khăn, trở ngại trong công việc và cuộc sống, do đó tự mình gánh nhiều áp lực, căng thẳng.

Năm nay, tuổi Thìn nên đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng của Thái Tuế. Đừng để bản thân chìm đắm trong những sai lầm, thất bại của quá khứ mà không hướng đến hiện tại, tương lai. Đi làm vướng phải cạnh tranh của đối thủ, bị người khác chơi xấu, nhưng đừng vì thế mà nghĩ đến việc đầu hàng. Hãy coi những trắc trở ấy là động lực để tiến về phía trước. Có thể sự cố gắng của bạn không thể đem lại kết quả ngay lập tức, song thời gian sẽ dần dần cho bạn câu trả lời thuyết phục.

Nhâm Dần 2022, 3 con giáp này gặp hạn “tiểu nhân”, liên tục bị “chơi xấu”, nguy cơ trắng tay cả năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước vào năm Xung Thái Tuế, lại gặp hạn Tam Tai, tử vi tuổi Thân 2022 nhiều nốt trầm. Công việc vất vả, tài lộc hao tổn nhiều, chuyện tình duyên cũng trắc trở. Trong thời điểm vận quý nhân kém sắc, bạn tốt nhất không nên nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác mà hãy tự lực cánh sinh, cố gắng duy trì suy nghĩ tích cực, tìm ra cơ hội trong khó khăn.

Do kẻ tiểu nhân luôn rình rập tìm cách ám hại mà người tuổi Thân sẽ phải làm việc vất vả hơn khoảng thời gian trước đó khá nhiều. Tuế Phá hung tinh mang điềm báo vận quý nhân kém sắc trong khi vận tiểu nhân vượng, lúc khó khăn chống chọi một mình, vất vả tứ bề.

Nhâm Dần 2022, 3 con giáp này gặp hạn “tiểu nhân”, liên tục bị “chơi xấu”, nguy cơ trắng tay cả năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương nhận thấy công việc hiện tại có nhiều bấp bênh, đã không được lãnh đạo ủng hộ lại thường xuyên bị kẻ tiểu nhân điều tiếng nên bạn không được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, dù đạt thành tích tốt những vẫn khó mà thăng tiến. Người làm ăn kinh doanh gặp nhiều kẻ xấu phá hoại nên công việc khó tiến triển, dễ mắc phải rắc rối trong việc hợp tác làm ăn. Vì thế, không nên tin người một cách quá dễ dàng.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu khó có được những bước phát triển vượt bậc trong năm 2022 này phần lớn cũng là do bạn phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân. Do vậy, bạn làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra thờ ơ, lơ là, khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng.

Nhâm Dần 2022, 3 con giáp này gặp hạn “tiểu nhân”, liên tục bị “chơi xấu”, nguy cơ trắng tay cả năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù công việc vẫn sẽ thuận lợi, nhưng không có tiến triển vượt bậc nào. Vận trình có những khúc quanh co, có điềm tiểu nhân âm thầm phá hoại sau lưng, nhắc nhở tuổi Dậu hành sự thận trọng, nên cảnh giác cả với người thân quen.

Sự ổn định khó kéo dài khi hung tinh Kiếp Tài và Tiểu Hao quấy phá. Hai tinh tú này đều chủ về hao tán tiền của, ngầm đưa ra chỉ báo rằng tiền bạc kiếm được nhiều nhưng khó tụ, dễ tiêu hao cho cuộc sống bản thân hoặc gia đình.

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