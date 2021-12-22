Đúng Noel này, 4 cung hoàng đạo bất ngờ gặp may mắn, Giáng sinh Thần Tài chiếu cố nồng hậu

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 09:30

Trong dịp Giáng Sinh này, những chòm sao này được thần may mắn soi chiếu. Cuộc sống của 4 cung hoàng đạo này sẽ bước lên một tầm cao mới trong Giáng sinh với những vận may bất ngờ.

Song Tử (21/5-21/6)

Dịp lễ Giáng sinh bạn được Thiên Vương tinh cao chiếu, nhiều sự biến đổi theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là vận sự nghiệp. Giáng sinh, Song Tử đường tài lộc sẽ thịnh vượng, phát tài. Nhờ sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc hanh thông, sự nghiệp của Song Tử cũng thăng tiến ngày một tốt hơn, mọi việc trong cuộc sống cũng đều suôn sẻ.

Đúng Noel này, 4 cung hoàng đạo bất ngờ gặp may mắn, Giáng sinh Thần Tài chiếu cố nồng hậu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6-22/7)

Đến Giáng sinh, tài vận của Cự Giải tốt hơn thấy rõ. Bằng sự nỗ lực, bạn vượt qua khó khăn trước mắt. Dịp lễ Giáng sinh này Cự Giải hãy chuẩn bị tinh thần đón thần tài ngay nhé. Sự nghiệp và tài vận của bạn sẽ nhận được những tín hiệu đáng mong đợi. Sự biến đổi của Mộc tinh sẽ mang tới những ảnh hưởng tích cực cho bạn.

Nhưng bạn nên kiểm soát việc chi tiêu,mua sắm của bản thân nếu không dù có chăm chỉ thì tài vận cũng không như ý. Thiên Vương động, bạn nên chú ý kiểm soát tâm trạng, nội tâm, tránh kích động, mâu thuẫn với người xung quanh. Tập trung làm việc để được công nhận khả năng, có cơ hội thăng tiến, được trọng dụng.

Đúng Noel này, 4 cung hoàng đạo bất ngờ gặp may mắn, Giáng sinh Thần Tài chiếu cố nồng hậu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ma Kết (22/12-19/1)

Vào dịp lễ Giáng sinh, sự nghiệp Ma Kết bất ngờ gặp được quý nhân, bạn sẽ may mắn, làm gì cũng có hậu thuẫn giúp đỡ và có nhiều cơ hội để bứt phá. Ma Kết có thể tạm biệt cái nghèo vào Giáng sinh. Công việc thuận buồm xuôi gió, các khoản đầu tư bắt đầu có lợi nhuận, Bạn có thể nghĩ đến việc mua sắm những thứ luôn mong muốn. Phía trước của Ma Kết không còn khó khăn, phía sau lại có hậu thuẫn vững chắc.

Đúng Noel này, 4 cung hoàng đạo bất ngờ gặp may mắn, Giáng sinh Thần Tài chiếu cố nồng hậu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạch Dương (21/3-20/4)

Bạch Dương sẽ gặp nhiều may mắn trong Giáng sinh. Bạn cũng là người sống lạc quan và có sự quyết tâm, nhờ vậy mà có thể gặp được nhiều quý nhân trong năm mới. Cung Bạch Dương dịp lễ Giáng sinh này công việc sẽ nhận được những cơ hội phát triển tốt. Bạn sẽ có nhiều hơn những cơ hội kiếm tiền, tài lộc, công việc thuận lợi hơn. Dịp lễ Giáng sinh sẽ là thời gian lý tưởng với Bạch Dương.

Trong năm 2022, bốn cung hoàng đạo này nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ có khả năng trở thành "tỷ phú"

Trong năm 2022, bốn cung hoàng đạo này nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ có khả năng trở thành "tỷ phú"

Cùng tìm hiểu xem những cung hoàng đạo nào sẽ có khả năng phát tài, cuộc sống sung túc, hạnh phúc trong năm mới 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   cung hoàng đạo giáng sinh cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 28 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'