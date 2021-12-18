Trong năm 2022, những cung hoàng đạo này sẽ có vận trình tài chính bất ổn, cần chú ý công việc và chi tiêu

Tử vi cung Bạch Dương chỉ ra rằng, tuy Bạch Dương giỏi kiếm tiền đấy nhưng sức tiêu của bạn còn quá cả số tiền kiếm ra. Thực tế là tiêu tiền luôn dễ hơn việc kiếm tiền nhưng xem ra bạn không để ý tới điều này.

Bạn là người dễ mắc bẫy tài chính do việc sử dụng thẻ tín dụng, tiêu tiền trước trả tiền sau vì Bạch Dương cực kỳ ham mê mua sắm, thậm chí là nhiều món đồ nhỏ tưởng như không đáng là bao nhưng khi bạn mua liên tục thì đó là một khoản lớn đấy.

Do chủ quan nên bạn thậm chí còn không biết rõ tài khoản mình có bao nhiêu tiền, cứ nghĩ rằng mình kiếm được nhiều nên cứ tiêu pha thoải mái, bõ công sức mình đã bỏ ra.

Sai lầm của bạn đó là vẫn còn biện hộ cho thói tiêu hoang của mình rằng “đó là những khoản phải tiêu”. Thực ra, bạn chưa một lần ghi chép lại xem những khoản mình đã chi là gì để nhận ra mình đã hoang phí ở đâu.

Ngoài ra, năm nay có thể có xung đột về các vấn đề tài chính như tranh chấp với người thân trong gia đình về bất động sản hoặc tài sản.

Nhìn chung bạn chớ nên quá tin ai đó, nhất là những người cứ vay bạn những khoản nho nhỏ nhưng không bao giờ trả nợ.

2. Cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Là cung hoàng đạo tài chính bất ổn nhất năm 2022, chính Song Tử cũng cảm thấy khó lường và không thể đoán biết được các vấn đề tiền bạc có thể xảy ra trong năm nay vì có lúc nó tăng tiến nhưng sau đó lao dốc một cách khó hiểu.

Thực ra thu nhập của bạn không có cơ hội gia tăng nhanh, nếu có cũng chỉ có 1 – 2 tháng sau đó lại ở mức ổn định, trong khi đó có nhiều khoản phải chi tiêu nên việc dành ra một số tiền để tiết kiệm cũng rất là khó khăn đối với Song Tử lúc này.

Tử vi cung Song Tử năm 2022 khuyên bạn nên tỉnh táo trong việc chi tiêu. Mua sắm những món đồ đắt đỏ là không thực tế, nằm ngoài khả năng của Song Tử trong thời gian này. Do đó, bạn hãy bớt nghĩ tới việc tiêu tiền, thay vào đó tập trung để kiếm tiền.

Đã đến lúc bạn tìm thêm các nguồn thu nhập khác bằng nghề phụ hoặc bán hàng online, làm cộng tác viên và thậm chí thông qua việc thanh lý đồ cũ… Nếu không chịu thay đổi thì bạn đang tự đẩy mình vào bế tắc đấy nhé.

Hơn nữa, dù kế hoạch tiết kiệm khó thực hiện nhưng không có nghĩa là không thể, bạn nên bắt đầu với khoản nhỏ thôi, cứ tích lũy dần dần thì bạn cũng có chút tiền để dành vẫn còn hơn là không có đồng nào. Nhất là khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà không có tiền thì quả là ác mộng không chỉ cho bạn mà cả gia đình nữa đấy.

3. Cung Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Có vô số lý do khác nhau bao gồm chủ quan và khách quan khiến Bọ Cạp sẽ phải chi một khoản tiền lớn từ đầu năm. Trong số đó hầu hết là những khoản ngoài kế hoạch, ở thế bị động nên nhiều người phải dùng cả tiền tiết kiệm để mua sắm hoặc chi trả các khoản liên quan đến y tế hoặc tiền học cho con.

Không những thế, hầu hết thời gian trong năm bạn thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng tiền bạc. Do đó Bọ Cạp cần phải cân đong đo đếm với số tiền mình đang có để có thể chi tiêu cho hợp lý.

Theo tử vi cung Bọ Cạp 2022, nếu nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của ai đó thì bạn nên vui vẻ đón nhận, điều này rất có ý nghĩa cho bạn để có thể bình tâm trở lại, vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Do đó, giữa năm có thời điểm thu nhập khởi sắc hơn một chút thì đừng vội mua sắm thỏa chí mà thay vào đó hãy dành cho việc tiết kiệm, đề phòng những việc có thể phát sinh trong năm nay. Nhìn chung vấn đề tiền bạc rất khó lường nên bạn ưu tiên giải pháp an toàn nhất cho mình.

May mắn là cuối năm một nửa của bạn cũng kiếm được khoản kha khá để bù đắp, lúc này Bọ Cạp mới dám thở phào nhẹ nhõm là một năm nặng nề mà bạn phải gánh vác cũng đã qua.

4. Cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã cũng là cung hoàng đạo tài chính bất ổn nhất năm 2022 cho dù thời điểm đầu năm bạn đã kiếm được khoản tiền kha khá.

Thực tế là bạn phải mua sắm rất nhiều, nhất là ai đang sửa nhà, muốn mua sắm thêm để trang trí nhà cửa, hoặc muốn nâng cấp bằng việc mua các món đồ điện tử đắt tiền.

Có những thời điểm bạn kiếm được tiền thì cũng phải gom góp để trả các khoản nợ trước đây. Dù không thích cảm giác tiền mình làm ra không được tiêu nhưng vẫn còn tốt hơn là cứ mãi rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Tử vi chỉ ra rằng, bạn nên cẩn trọng vì có khả năng bạn sẽ có các khoản nợ mới vào cuối năm liên quan các việc hỗ trợ gia đình, nhìn chung có rất nhiều việc cần phải chi nên từ đầu năm bạn cũng phải dành dụm để đề phòng. Đừng để tình trạng người nhà bị ốm lại phải chạy vạy vay mượn khắp nơi đi chữa bệnh.

Ngoài ra, việc tiến hành mua xe, mua nhà mà khiến bạn phải nợ số tiền quá lớn quả là giải pháp không thực sự khôn ngoan lúc này, vì thế Nhân Mã nên cân nhắc thêm.

5. Cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi năm 2022 cho thấy, công việc không ổn định cũng là nguyên nhân khiến thu nhập của Song Ngư thời gian đầu năm cũng có dấu hiệu bấp bênh. Lúc này bạn càng phải thắt chặt chi tiêu và điều này thật khó khăn với nhiều khoản phải chi cho năm mới.

Không những thế, những tháng sau đó cũng có nhiều vấn đề phát sinh hơn dự kiến nên có rất nhiều khoản vượt ra khỏi kế hoạch. Cộng thêm một số món nợ cũ khiến bạn cảm thấy rất khó khăn khi phải xoay xở cuộc sống với khoản tiền đang có. Nếu ai biết gia tăng thu nhập thì mới giảm được gánh nặng của mình lúc này.

May mắn là sau đó, Song Ngư đã bước sang giai đoạn ổn định, bạn khao khát tìm kiếm một nguồn thu nhập mới và điều đó trở thành ưu tiên hàng đầu của bạn nhằm thay đổi tình hình.

Thời điểm cuối năm khi Song Ngư nhận ra vấn đề của mình và tìm cách thay đổi bằng việc ghi chép lại chi tiêu, lên kế hoạch cho việc mua sắm dù là khoản nhỏ thì bạn sẽ sớm thoát được rắc rối.

Không những thế, việc bạn tích lũy đầu tư cũng bắt đầu có hiệu quả cũng là câu trả lời cho việc bạn đang đi đúng hướng.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).