Nhâm Dần 2022 sẽ bắt đầu hạn Tam Tai với 3 con giáp này, hung tinh ám vận dễ phá sản, chìm trong bể khổ trắng tay

Người tuổi Dần bẩm sinh đã mang khí chất bá vương, nhưng đôi lúc con giáp này lại quá cao ngạo, cố chấp nên làm mất lòng không ít người. Năm 2022 là năm tuổi của con giáp này nên vận thế biến động, mọi việc không ổn định. Đặc biệt kim tiền vận xuất hiện rất nhiều hung tinh nên việc kiếm tiền khó khăn và khó thành công trong cuộc sống.

Năm Nhâm Dần 2022, tài vận của người tuổi Dần gặp phải cục diện Bệnh Sát. Nguy cơ lớn nhất về tài vận của người tuổi Dậu chính là bị lừa gạt tiền bạc mà dẫn đến phá sản. Con giáp này không nên bỏ tiền ra đầu tư, cũng không nên can thiệp vào chuyện người khác để tránh thị phi hoặc tiểu nhân thừa cơ hãm hại.Trong năm này, mọi mặt trong cuộc sống của người tuổi Dậu cũng không suôn sẻ, công việc gặp nhiều trở ngại, cuộc sống phát sinh vô số phiền phức, vận đen đeo bám liên tiếp nên con giáp này cần bình tĩnh để luôn có cách thức giải quyết vấn đề hợp lý nhất.

Năm 2022, cung tài vận của người tuổi Thân gặp phải cục diện Đại Hao, tài quan bị phá, còn có nguy cơ bị lừa tiền lừa bạc. Do gặp hạn tam tai 2022 nên Thân có một năm vất vả về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, bạn còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính. Sức khỏe của Thân cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đại hao phá tài chủ yếu chỉ về việc bị lừa gạt, đầu tư không thu được lợi nhuận, tiền nong hao hụt nhiều, cả năm tài vận đại hung. Trong năm này, người tuổi Thân cần thận trong không nên tham gia vào việc vay nợ hoặc làm bảo lãnh vay nợ cho người khác. Đặc biệt khi ký kết hợp đồng làm ăn, cần cân nhắc kỹ càng để tránh bị rơi vào bẫy của đối thủ.

Tuổi Tý

Năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Tý gặp phải cục diện Thiện Cẩu Phá Tài, tài vận đại hung. Thiên Cẩu Thực Tài là một trong 12 hung sát. Công việc của Tý có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tý cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu. Chuyện tình cảm ảm đạm, vợ chồng lục đục, sức khỏe giảm sút.

Ảnh minh họa: Internet

Năm 2022, người tuổi Tý khi đầu tư cần chú ý đến các tiểu tiết, không nên quá manh động, nên biết bình tĩnh xử lý mọi tình huống phát sinh, nếu không sẽ dễ đưa ra những phán quyết sai lầm, khiến túi tiền hao hụt. Lời khuyên cho con giáp này là nên giữ chặt tiền trong ví, hạn chế tham gia đầu tư mạo hiểm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.