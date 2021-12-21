Đúng ngày mai, thứ Tư 22/12/2021, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại' đón đầu thành công, hứng trọn TÀI LỘC, sung túc không ai bằng

Tử vi 12 con giáp cho hay, thứ Tư 22/12/2021, 3 con giáp may mắn đón đầu vận đỏ, tạm biệt điều xui, có cuộc sống sung túc không ai bằng.

Tuổi Thìn

Lục Hợp quý nhân ghé thăm giúp cho người tuổi Thìn trong ngày thứ tư này không phải lo lắng về chuyện tình cảm. Người ấy hiểu và thông cảm cho những vất vả, khó khăn mà bạn đang gặp phải. Nhờ vậy bạn có thể yên tâm theo đuổi lý tưởng và mục tiêu sự nghiệp của mình.

Lại thêm Chính Quan nhập cục, công việc của tuổi Thìn trong hôm nay khá suôn sẻ. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Tinh thần trách nhiệm cao khiến con giáp này được đánh giá cao.

Mọi thứ tiến triển tốt đẹp nên con giáp may mắn có thể được đề bạt, cất nhắc, trở thành lãnh đạo. Người theo nghiệp quan trường thì quan lộc rạng rỡ, đúng như ý muốn. Người làm công ăn lương thì có thể tiến bước cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có Tam Hợp quý nhân che chở nên thứ tư này gặp nhiều chuyện may mắn cát tường. Đường tình duyên đào hoa nở rộ, các cặp đôi có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm.

Chính Tài nâng đỡ, nhờ đó mà những chú Rắn còn có nguồn tài chính ổn định hôm nay. Tuy nhiên trong ngày cũng có thể phát sinh nhiều chuyện cần chi tiêu, bản mệnh nên có ý thức tiết kiệm để tránh tình trạng vay nợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chính Ấn báo hiệu nhiều dấu hiệu cát lành trong sự nghiệp của người tuổi Thân trong hôm nay. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội phát huy sở trường của mình trong những tình huống khó khăn. Nhờ vậy, bản mệnh có cơ hội lọt vào mắt xanh của lãnh đạo, tăng khả năng được cất nhắc.

Tuy nhiên, những chú Khỉ vẫn cần đến nhiều nỗ lực hơn nữa để đạt được thành công phía trước. Ông trời chẳng phụ người có công đâu, hãy cứ kiên trì với con đường mình đã chọn, bạn sẽ không phải hối hận.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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