Nhà có 3 thứ này bảo sao làm mãi vẫn không giàu, mau vứt hết đi đừng tiếc rẻ kẻo hối không kịp

Gương, kính là những đồ dùng vô cùng quen thuộc và hầu như trong gia đình nào cũng có. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết những điều đại kỵ phong thủy liên quan đến những đồ dùng này. Khi gương, kính bị vỡ phải vứt đi là chuyện bình thường, nhưng trong trường hợp chúng chỉ bị nứt mà không vỡ và vẫn có thể sử dụng được thì nhiều người lại tiếc rẻ và giữ chúng lại trong nhà.

Khi để lại những tấm gương, kính bị nứt trong nhà thì chẳng khác nào gia chủ tự lưu giữ những điều tiêu cực, tồi tệ cho gia đình và bản thân mình. Thông thường, khi gương vỡ, người ta nghĩ ngay đến những chuyện xui xẻo. Và nó càng xui xẻo và đại kỵ phong thủy hơn nếu không vứt đi mà giữ lại trong nhà để sử dụng. Những đồ vật này sẽ khiến người chủ bị ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc và đường công danh của mình, làm mãi vẫn không thể nào ngóc lên giàu có nổi.

Những tờ lịch cũ

Trong một số gia đình vẫn hay để các cuốn lịch hoặc tờ lịch cũ trong nhà để trưng, dù nó đã không còn sử dụng được. Điều này theo phong thủy là vô cùng đại kỵ. Bởi các chuyên gia phong thủy nhà ở đã từng lý giải rằng, lịch cũ là đồ vật mang năng lượng cũ kỹ, không mấy tích cực, gia chủ mà tiếc nuối không vứt đi thì sẽ khó lòng thăng tiến. Ngoài ra, những chuyện không vui trong quá khứ cũng không thể xóa bỏ mà cứ dày vò khiến cuộc sống chẳng được yên vui.

Lịch cũ không phải là thứ mang lại may mắn cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ chết

Theo các chuyên gia phong thủy, những chiếc đồng hồ đã hỏng, hay còn gọi là đồng hồ chết, không còn sử dụng được thường không tốt cho năng lượng tích cực của ngôi nhà và người sở hữu. Đồng hồ là hình ảnh tượng trưng cho sự luân phiên, cho sự sống tích cực, nhưng nếu nó không còn hoạt động mà dừng lại thì cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ đều bị ngưng lại, kể cả tài vận, công danh của gia chủ.

Treo đồng hồ chết trong nhà chẳng khác nào tự cản đường công danh của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có đồng hồ, mà còn nhiều đồ vật cũ khác trong nhà cũng không nên giữ lại, nếu không sửa chữa được, hãy vứt bỏ để làm cho cuộc sống luôn tươi mới, chào đón nguồn năng lượng tích cực cho mình.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.