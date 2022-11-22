Nhà có 3 con giáp này không sợ nghèo đói từ giờ đến hết tháng 12, lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, thu nhập tăng ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 14:13

Theo tử vi học, từ giờ đến hết tháng 12 là thời gian thăng hoa về tài lộc của 3 con giáp dưới đây. Được Thần tài chiếu mệnh, bản mệnh dễ có được nhiều khoản ngoài thu nhập, thậm chí phát tài sau một đêm.

Tuổi Thìn

Tử vi phương Đông cho thấy, từ nay đến hết tháng 12 là thời điểm người tuổi Thìn không khi nào phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm có nhiều biến chuyển với người làm công ăn lương. Bản mệnh sẽ phá vỡ và vượt qua mọi cản trở để tìm ra những cơ hội mới. Hãy tận dụng nắm bắt khi có cơ hội học tập nâng cao kĩ năng, có thể vất vả song đây sẽ là những kinh nghiệm vô cùng tuyệt vời. 

Những nỗ lực trong thời gian qua của tuổi Thìn sẽ được đền đáp. Cấp trên đã ghi nhận thực lực của bạn, chính vì thế thời điểm cuối năm này bản mệnh hoàn toàn có cơ hội thăng chức vượt cấp. Theo tử vi, bản mệnh càng có tham vọng lớn thì khả năng thành công càng cao. Nếu đang ấp ủ kế hoạch, tuổi Thìn cân nhắc thời điểm triển khai. Dù tài lộc có phần vượng phát song tuổi Thìn cũng chớ vì vậy mà chủ quan. Có điềm báo kẻ gian hãm hại nên dù sao, cẩn trọng vẫn luôn là điều cần thiết.

Nhà có 3 con giáp này không sợ nghèo đói từ giờ đến hết tháng 12, lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, thu nhập tăng ngoài mong đợi - Ảnh 1
Tử vi phương Đông cho thấy, từ nay đến hết tháng 12 là thời điểm người tuổi Thìn không khi nào phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dự đoán từ nay đến hết tháng 12/2022 của người tuổi Sửu tài vận sẽ khởi sắc rực rỡ. Bản mệnh được cát tinh chỉ lối dẫn đường nên có thể tìm thấy được hướng phát triển cho mình. Trong thời điểm này, tài vận của tuổi Sửu thăng hoa chủ yếu từ nguồn công việc chính. Bản mệnh vẫn có những nguồn thu phụ song hãy tập trung làm tốt công việc chính vì đây mới là nguồn giúp bạn rủng rỉnh trong thời gian này. 

Đây cũng là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên nên những người làm kinh doanh có thể tận dụng để kiếm thêm, đánh trúng tâm lý người dùng. Tuy nhiên, đầu tư vào lĩnh vực mới lại không phải quyết định khôn ngoan. Người làm kinh doanh đặc biệt thuận buồm xuôi gió, hàng hóa buôn may bán đắt, tiền bạc thu về ầm ầm. Những người kinh doanh nhỏ sẽ dễ có cơ hội phất trong thời gian này hơn người làm ăn lớn.

Nhà có 3 con giáp này không sợ nghèo đói từ giờ đến hết tháng 12, lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, thu nhập tăng ngoài mong đợi - Ảnh 2
Dự đoán từ nay đến hết tháng 12/2022 của người tuổi Sửu tài vận sẽ khởi sắc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ nay đến hết tháng 12 là thời điểm tuổi Tý dễ dàng gặp hái thành công, tiền bạc rủng rinh khu được Thần tài chiếu mệnh. Các nguồn thu nhập chính và phụ của bản mệnh đều có xu hướng tăng với những tín hiệu khả quan. Đặc biệt càng về cuối tháng tài vận càng khởi vượng, làm ăn dễ dàng, thu tiền về đầy tay.

Tuy có vấp phải chút khó khăn song quý nhân sẽ xuất hiện trợ giúp bản mệnh tránh bớt rủi ro, xui xẻo. Dẫu vậy vẫn cần cẩn trọng trong mọi đường đi nước bước.  Những ngày cuối năm luôn dễ phát sinh nhiều khoản chi tiêu, nên để tránh tiền thu về nhiều mà vẫn chật vật, bản mệnh cần xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý. Có những khoản thực sự không cần thiết phải chi, bản mệnh hãy là những người tiêu dùng thông minh, chớ để cảnh tiền kiếm ra nhiều nhưng cuối tháng vẫn không thấy đâu. 

Nhà có 3 con giáp này không sợ nghèo đói từ giờ đến hết tháng 12, lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, thu nhập tăng ngoài mong đợi - Ảnh 3
Từ nay đến hết tháng 12 là thời điểm tuổi Tý dễ dàng gặp hái thành công, tiền bạc rủng rinh khu được Thần tài chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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