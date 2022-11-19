KHẨN CẤP: Tuần mới (21/11 - 27/11), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đầy tiền nhiều của, phúc lộc dồi dào, sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 19/11/2022 14:27

Tử vi dự đoán, bước sang tuần mới đến, 3 con giáp này có sao tốt chiếu mệnh, thần tài gõ cửa, may mắn được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống vô cùng thăng hoa, viên mãn

Tuổi Mùi

Sang tuần mới đến, cát tinh phúc lộc, lộc huân xuất hiện trong cung mệnh nên cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp tuổi Mùi. Chỉ cần kiên trì nắm bắt ắt con giáp này sẽ hóa rồng, hóa phượng. Người tuổi Mùi chân thành, nghĩa khí, đặc biệt luôn có được những mối nhân duyên tốt đẹp, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, và sẽ có chuyện tình yêu tốt đẹp.

Nếu hoàn thành tốt công việc được giao, bạn có thể được cấp trên cất nhắc tăng lương, thậm chí là thăng chức, đảm bảo một tương lai ấm no hơn từ nay về sau. Nếu làm ăn buôn bán, tình hình tài chính của Mùi có những cải thiện đáng kể. Bạn nên dành khoảng thời gian trước đó để cố gắng hết sức mình và chăm chỉ hoàn thành tốt các đầu công việc đã vạch ra từ trước đó.

KHẨN CẤP: Tuần mới (21/11 - 27/11), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đầy tiền nhiều của, phúc lộc dồi dào, sung sướng như tiên - Ảnh 1
Sang tuần mới đến, cát tinh phúc lộc, lộc huân xuất hiện trong cung mệnh nên cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng đến với con giáp tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người sinh năm Ngọ khá nhạy cảm, dễ thu hút người khác phái và rất giàu lòng nhân ái. Có đôi khi, họ mang đến cho người khác cảm giác hơi thu mình lại, tuy nhiên thực tế chỉ là họ có những nguyên tắc riêng của mình. Trong công việc, người tuổi Ngọ cực nghiêm túc và theo đuổi yêu cầu rất cao nhưng lúc đời thường, họ lại thân thiện và tương đối mềm mỏng với tất cả mọi người.

Tử vi học có nói, trong tuần mới tới là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt. Công việc của tuổi Ngọ không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều lộc lá, tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

KHẨN CẤP: Tuần mới (21/11 - 27/11), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đầy tiền nhiều của, phúc lộc dồi dào, sung sướng như tiên - Ảnh 2
Công việc của tuổi Ngọ không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều lộc lá, tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, tuổi Thìn lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi.

Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Thìn có thể “một bước lên mây”, đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới là lúc mà tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm. Các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt.

KHẨN CẤP: Tuần mới (21/11 - 27/11), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đầy tiền nhiều của, phúc lộc dồi dào, sung sướng như tiên - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong tuần mới tới là lúc mà tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng thứ Năm và thứ Sáu này, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tiền kiếm nhiều như nước, chạm tới đỉnh cao vinh quang, trúng số đổi đời

Đúng thứ Năm và thứ Sáu này, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tiền kiếm nhiều như nước, chạm tới đỉnh cao vinh quang, trúng số đổi đời

Tử vi dự đoán, trong ngày thứ Năm và thứ Sáu tới đây, 3 con giáp này vận đỏ ngày một rực rỡ, giàu lại thêm giàu.

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