Người sinh vào 8 ngày hoàng kim này: Cả đời sung sướng, tiền tình không thiếu

Ai sinh vào ngày 3, 4 âm lịch sẽ có cuộc sống như mơ, tiền tình viên mãn, cả đời không biết khổ đau, nghèo khó là gì - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, người sinh vào 8 ngày âm lịch này được trời ban cho vô số bổng lộc, giàu sang, hạnh phúc, viên mãn trọn đời.

Nếu người khác dễ dàng sống an phận, hài lòng với những gì mình đang có thì người sinh ngày 3, 4 âm lịch không như thế. Họ có khí chất, rất đặc biệt và vô cùng cá tính. Ở người sinh vào hai ngày này có nhiệt huyết không bao giờ hạ nhiệt, có đam mê cháy bỏng và cả khát khao đổi đời.

Vậy nên, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, túng thiếu thì sau tuổi 30 họ đã có trong tay khối tài sản khổng lồ, sự nghiệp thăng tiến không phanh. Càng nhiều tuổi họ lại càng giàu sang, của ăn của để chất đống, con cháu 3 đời tiêu không xuể.

Phúc phần mà người sinh hai ngày hoàng kim này có được giúp họ sở hữu cuộc đời phú quý, tiền tài bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 7, 11 âm lịch

Người sinh ngày 7, 11 âm lịch thường có năng khiếu nghệ thuật, sống bay bổng, lãng mạn. Họ có sự ngạy cảm của người nghệ sĩ nhưng cũng có sự gai góc, quyết đoán của thương nhân. Vậy nên, dẫu có làm nghệ thuật, kinh doanh hay chỉ đơn thuần làm công ăn lương thì họ cũng nhanh chóng thăng tiến, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Phúc phần mà người sinh hai ngày hoàng kim này có được giúp họ sở hữu cuộc đời phú quý, tiền tài bủa vây. Thuở nhỏ được cha mẹ nuông chiều, lớn lên được quý nhân giúp đỡ, ra đường có thần tài nâng bước nên đời họ chưa bao giờ thiếu tiền, càng không biết luồn cúi, thua kém ai là gì.

Bước vào giai đoạn trung niên, họ sẽ đổi đời nhanh chóng, nhà lầu, xe sang, tiền chất chật két chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 15, 19 âm lịch

Cuộc sống của người sinh ngày 15 và 19 âm lịch có khá nhiều thăng trầm. Họ phải trải qua rất nhiều thất bại mới chạm tay vào thành công, nếm trải không ít khốn khó mới được hưởng cuộc sống an nhàn, sung sướng.

Chính vì thế, họ luôn trân trọng những gì mình đang có mà nỗ lực không ngừng để gặt hái được nhiều thành công hơn. Bước vào giai đoạn trung niên, họ sẽ đổi đời nhanh chóng, nhà lầu, xe sang, tiền chất chật két chỉ là chuyện nhỏ.

Quý nhân theo chân, thần tài chiếu cố sẽ giúp họ có tiền tình viên mãn, hạnh phúc tràn đầy - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 24, 28 âm lịch

Người sinh vào ngày 24, 28 âm lịch dù là đàn ông hay phụ nữ đều lạc quan, yêu đời và sống tích cực. Họ biết cách vượt qua nỗi đau, chiến thắng số phận, tự tìm nguồn vui cho chính mình. Vậy nên, dẫu có bị vùi dập, hãm hại thì họ vẫn dễ dàng vươn lên, làm chủ đời mình.

Càng về hậu vận người sinh vào hai ngày âm lịch này càng có sự nghiệp hanh thông, tương lai xán lạn. Quý nhân theo chân, thần tài chiếu cố sẽ giúp họ có tiền tình viên mãn, hạnh phúc tràn đầy.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.