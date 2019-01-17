Ai sinh vào đúng khung giờ này sẽ đại cát đại lợi, cả đời hưởng phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 17/01/2019 22:48

Chỉ cần nhìn vào giờ sinh sẽ biết ngay số mệnh sang hèn của một người, chính xác hơn cả đi xem bói, ai cũng có thể tự xem.

Phía sau giờ sinh của một người có rất nhiều bí mật về số mệnh, cuộc đời của họ. Thế nhưng, chỉ cần sinh vào hai khung giờ đẹp dưới đây thì cả đời gia chủ tha hồ ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa, giàu nhất thiên hạ.

Ai sinh vào đúng khung giờ này sẽ đại cát đại lợi, cả đời hưởng phú quý giàu sang - Ảnh 1
Dù không có quá nhiều tham vọng, không so đo tính toán nhưng người sinh giờ thuộc hành Kim sẽ may mắn hơn người, có của ăn của để - Ảnh minh họa: Internet

Giờ Thân (15 – 17 giờ) hoặc giờ Dậu (17 – 19 giờ)

Thuyết tử vi tướng số cho rằng, khung giờ từ 15-19 giờ là lúc mặt trời lặn. Trong ngũ hành tương sinh, giờ Thân – Dậu thuộc hành Kim nên dù là nam hay nữ, nếu chào đời vào thời điểm này sẽ sung sướng ngay từ thuở nhỏ. Cha mẹ dẫu có cơ cực, nghèo khó đến mấy nếu sinh con vào giờ này chắc chắn sẽ đổi đời sau một đêm, công việc thuận lợi, ăn nên làm ra.

Tuy thông minh, khôn khéo lại cá tính nhưng họ không bao giờ lên mặt với đời, kênh kiệu với người. Nhờ thế, họ được rất nhiều người quý mến thương yêu và tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Vậy nên, dù không có quá nhiều tham vọng, không so đo tính toán nhưng người sinh giờ thuộc hành Kim sẽ may mắn ngút ngàn, có của ăn của để.

Từ tuổi 35, họ sẽ thăng tiến nhanh chóng, tương lai xán lạn. Từ tuổi 45 trở đi, nhờ phúc phần trời ban nếu không trở thành đại gia người sinh giờ này cũng có số dư trong tài khoản dư để con cháu tiêu xài thả ga 3 đời không hết.

Giờ Hợi (21 – 23 giờ) hoặc giờ Tý (23 giờ đêm – 1 giờ sáng)

Hợi và Tý là hai giờ sinh thuộc hành Thủy, đây cũng là hành đại diện cho mệnh vượng tài vượng lộc. Thế nên, người sinh vào khung giờ trên chắc chắn sẽ cả đời may mắn, vận đỏ như son, không làm ông to bà lớn cũng công thành danh toại, là người có địa vị trong xã hội.

Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán họ sẽ gặt hái được thành công đáng nể. Họ đủ bản lĩnh để quản lý nhân sự chu toàn, đủ sáng tạo để đưa ra những sáng kiến giá trị, đủ lì lợm để không chùn bước trước những thất bại. Bởi vậy, càng trưởng thành, càng có kinh nghiệm họ càng thành công.

Không chỉ có đời sống vật chất đủ đầy, tình duyên của người sinh giờ Hợi – Tý cũng hạnh phúc ấm êm. Con cái của họ đều là những đứa trẻ hiếu thảo, thành tài, là niềm tự hào lớn của mẹ cha.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Có số cuối ngày sinh thế này chị em tha hồ HƯỞNG PHÚC, SUNG SƯỚNG CẢ ĐỜI

Có số cuối ngày sinh thế này chị em tha hồ HƯỞNG PHÚC, SUNG SƯỚNG CẢ ĐỜI

Chẳng cần đi xem bói cũng biết phụ nữ có số cuối ngày sinhh là con số này thì cả đời không phải lo nghĩ, sung sướng an nhàn không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   xem bói giờ sinh tử vi con giáp con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 18 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 3 giờ 53 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 19 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 31 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 23 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi