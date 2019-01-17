Ai sinh vào đúng khung giờ này sẽ đại cát đại lợi, cả đời hưởng phú quý giàu sang

Chỉ cần nhìn vào giờ sinh sẽ biết ngay số mệnh sang hèn của một người, chính xác hơn cả đi xem bói, ai cũng có thể tự xem.

Phía sau giờ sinh của một người có rất nhiều bí mật về số mệnh, cuộc đời của họ. Thế nhưng, chỉ cần sinh vào hai khung giờ đẹp dưới đây thì cả đời gia chủ tha hồ ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa, giàu nhất thiên hạ. Dù không có quá nhiều tham vọng, không so đo tính toán nhưng người sinh giờ thuộc hành Kim sẽ may mắn hơn người, có của ăn của để - Ảnh minh họa: Internet Giờ Thân (15 – 17 giờ) hoặc giờ Dậu (17 – 19 giờ)

Thuyết tử vi tướng số cho rằng, khung giờ từ 15-19 giờ là lúc mặt trời lặn. Trong ngũ hành tương sinh, giờ Thân – Dậu thuộc hành Kim nên dù là nam hay nữ, nếu chào đời vào thời điểm này sẽ sung sướng ngay từ thuở nhỏ. Cha mẹ dẫu có cơ cực, nghèo khó đến mấy nếu sinh con vào giờ này chắc chắn sẽ đổi đời sau một đêm, công việc thuận lợi, ăn nên làm ra. Tuy thông minh, khôn khéo lại cá tính nhưng họ không bao giờ lên mặt với đời, kênh kiệu với người. Nhờ thế, họ được rất nhiều người quý mến thương yêu và tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Vậy nên, dù không có quá nhiều tham vọng, không so đo tính toán nhưng người sinh giờ thuộc hành Kim sẽ may mắn ngút ngàn, có của ăn của để.

Từ tuổi 35, họ sẽ thăng tiến nhanh chóng, tương lai xán lạn. Từ tuổi 45 trở đi, nhờ phúc phần trời ban nếu không trở thành đại gia người sinh giờ này cũng có số dư trong tài khoản dư để con cháu tiêu xài thả ga 3 đời không hết. Giờ Hợi (21 – 23 giờ) hoặc giờ Tý (23 giờ đêm – 1 giờ sáng) Hợi và Tý là hai giờ sinh thuộc hành Thủy, đây cũng là hành đại diện cho mệnh vượng tài vượng lộc. Thế nên, người sinh vào khung giờ trên chắc chắn sẽ cả đời may mắn, vận đỏ như son, không làm ông to bà lớn cũng công thành danh toại, là người có địa vị trong xã hội. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán họ sẽ gặt hái được thành công đáng nể. Họ đủ bản lĩnh để quản lý nhân sự chu toàn, đủ sáng tạo để đưa ra những sáng kiến giá trị, đủ lì lợm để không chùn bước trước những thất bại. Bởi vậy, càng trưởng thành, càng có kinh nghiệm họ càng thành công. Không chỉ có đời sống vật chất đủ đầy, tình duyên của người sinh giờ Hợi – Tý cũng hạnh phúc ấm êm. Con cái của họ đều là những đứa trẻ hiếu thảo, thành tài, là niềm tự hào lớn của mẹ cha. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Có số cuối ngày sinh thế này chị em tha hồ HƯỞNG PHÚC, SUNG SƯỚNG CẢ ĐỜI Chẳng cần đi xem bói cũng biết phụ nữ có số cuối ngày sinhh là con số này thì cả đời không phải lo nghĩ, sung sướng an nhàn không ai sánh bằng.

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