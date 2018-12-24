Trời sinh có phúc đức: 3 con giáp lúc trẻ càng nghèo khó về già càng giàu có, 35 tuổi nhà xe có đủ

Số trời đã định, cuộc sống sung túc, an nhàn đang cho đợi 3 con giáp sau ở ngưỡng tuổi 35.

Tử vi học có nói, dẫu thuở hàn vi phải tìm đủ cách để mưu sinh, khẳng định chính mình là thế. Nhưng trước năm 35 Ngọ đã có sự nghiệp vững vàng, tự làm đại gia bạc tỷ khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ sự tài năng, kiên định của họ.

Thông minh, cá tính và có óc sáng tạo thiên bẩm nên người tuổi Ngọ có thể đưa ra những cao kiến không ai có thể so sánh. Sự độc đáo, tươi mới chính là chìa khóa tạo nên thành công của con giáp này. Giúp họ sở hữu cuộc sống vật chất dư dả, của nả chất đầy nhà.

Túi Dần lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, cứ vơi tự khắc lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, kiên trì và không biết từ bỏ là gì. Sau mỗi thất bại, sau mỗi vấp ngã họ lại hiên ngang đứng lên làm lại từ đầu. Dù phải nằm gai nếm mật, dù phải nếm mùi thất bại nhưng ý chí vươn lên, quyết tâm làm giàu đã giúp Dần theo đuổi ước mơ đổi đời đến cùng.

Bước chân vào tuổi 35, Dần sẽ có tương lai xán lạn, tươi đẹp bội phần. Túi Dần lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, cứ vơi tự khắc lại đầy. Tiêu xài thả ga, mua nhà sắm xe là chuyện dễ như trở bàn tay với con giáp này.

Đây là con giáp càng về hậu vận càng phú quý, tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã mang phúc khí đầy mình lại cộng thêm sự hiền lành, lương thiện nên Hợi được bề trên hết mực nuông chiều. Đời Hợi chưa bao giờ thiếu tiền, càng không phải quỵ lụy ai để có được thứ mình muốn. Họ cứ lẳng lặng lao động, chinh phục thành công và trở nên giàu sang vô đối.

Đây là con giáp càng về hậu vận càng phú quý, tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân. Sau tuổi 35 Hợi chỉ cần nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.