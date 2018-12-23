7 ngày cuối năm 2018, top con giáp này ngồi chơi cũng hốt bạc tỷ, tài lộc đổ ập xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 23/12/2018 10:49

Chỉ cần chờ đúng 7 ngày tới, top con giáp này sẽ tha hồ hốt bạc, phát tài phát lộc, sung sướng hết phần thiên hạ.

Đổi đời sau một đêm, trở thành đại gia bạc tỷ chính là phúc phần mà 3 con giáp sau có được trong 7 ngày cuối năm 2018.

7 ngày cuối năm 2018, top con giáp này ngồi chơi cũng hốt bạc tỷ, tài lộc đổ ập xuống đầu - Ảnh 1
Con giáp này sẽ có cơ may nhận được khoản thưởng Tết cực lớn, thậm chí có thể trúng số độc đắc, gom tiền tỷ trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng lại có trách nhiệm trong công việc nên con đường công danh luôn rộng mở thênh thang. Hơn cả, con giáp này không bao giờ ganh đua hay chơi xấu người khác nên được quý nhân thương yêu mà nâng đỡ cả đời.

Trong một tuần tới, Sửu sẽ đại phát đại lợi, may mắn ngập nhà. Con giáp này sẽ có cơ may nhận được khoản thưởng Tết cực lớn, thậm chí có thể trúng số độc đắc, gom tiền tỷ trong tích tắc.

7 ngày cuối năm 2018, top con giáp này ngồi chơi cũng hốt bạc tỷ, tài lộc đổ ập xuống đầu - Ảnh 2
Từ đây, tài vận hanh thông, tiền sẽ đổ ào ào vào két sắt của con giáp này khiến họ phải thức trắng đêm để đếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những áp lực trong công việc khiến Tuất luôn căng thẳng, mệt mỏi. Họ phải đối mặt với vô số nỗi lo mà không biết phải sẻ chia cùng ai. May thay, những ngày cuối năm con giáp này nhận được phúc lộc trời cho nên vận số thay đổi ngoạn mục, làm đâu thắng đó.

Không chỉ lấy lại những gì đã mất, số mệnh của Tuất sẽ sung túc đủ đầy, làm gì cũng thành công vang dội. Từ đây, tài vận hanh thông, tiền sẽ đổ ào ào vào két sắt của con giáp này khiến họ phải thức trắng đêm để đếm tiền.

7 ngày cuối năm 2018, top con giáp này ngồi chơi cũng hốt bạc tỷ, tài lộc đổ ập xuống đầu - Ảnh 3
Việc nhẹ lương cao, tiền thưởng chất đống chính là thành quả đáng ngưỡng mộ của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi trở ngại đều ở lại phía sau, nhường chỗ cho tài lộc ập xuống nhà người tuổi Dần. Công danh, sự nghiệp đỏ như son khiến họ dễ dàng thăng tiến chốn thương trường. Việc nhẹ lương cao, tiền thưởng chất đống chính là thành quả đáng ngưỡng mộ của con giáp này trong 7 ngày cuối năm 2018.

Thế nên, thay vì lo lắng trăm bề Dần cứ lạc quan phấn đấu rồi mọi điều tốt đẹp sẽ song hành cùng bạn trong không chỉ cuối năm 2018 mà còn tràn sang cả năm 2019.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.

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Chúc mừng 3 con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, giàu sang vô đối, xe hơi nhà lầu đều có trong năm 2019

Kỷ Hợi 2019 không chỉ giúp 3 con giáp sau vươn lên làm giàu mà còn giúp họ tha hồ mua nhà, sắm xe, tiêu pha tẹt ga cũng không cạn tiền.

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