Tết dương lịch 2019: Top con giáp này sẽ được thần tài tặng cả núi tài lộc, tiêu xài phủ phê cũng không hết

Tâm linh - Tử vi 21/12/2018 16:19

Nhờ được thần tài cưng chiều 3 con giáp sau sẽ đón Tết dương lịch 2019 trong cơn mưa tiền tỷ, vơ hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà.

Năm 2019 sẽ biến những con giáp có tên trong danh sách sau trở thành đại gia bạc tỷ, giàu sang vô đối, ai cũng phải kiêng dè.

Tết dương lịch 2019: Top con giáp này sẽ được thần tài tặng cả núi tài lộc, tiêu xài phủ phê cũng không hết - Ảnh 1
goài thăng chức tăng lương, người tuổi Ngọ còn được hưởng lộc lá trời cho, may mắn tột đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một năm 2018 không mấy thuận lợi cả công danh lẫn tình duyên. Dẫu đã dốc cạn sức lực để cống hiến nhưng họ lại không được cấp trên ghi nhận, lại bị đồng nghiệp chơi xấu nên công sức đều đổ sông đổ biển. Mãi đến dịp Tết dương lịch họ mới rửa sạch hàm oan, danh chính ngôn thuận lấy lại những gì đã mất.

Ngoài thăng chức tăng lương, người tuổi Ngọ còn được hưởng lộc lá trời cho, may mắn tột đỉnh. Họ làm đâu thắng đó, kinh doanh vượng phát, thậm chí còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Tết dương lịch 2019: Top con giáp này sẽ được thần tài tặng cả núi tài lộc, tiêu xài phủ phê cũng không hết - Ảnh 2
Nhờ được bề trên thương yêu, quý nhân bám riết không buông Tỵ như hổ mọc thêm cánh, vang danh thiên hạ vì quá giỏi kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này dù đã có những thành tựu đáng nể trong công việc, thế nhưng phải chờ đến Tết 2019 thì đường công danh của họ mới xán lạn, hanh thông. Nhờ được bề trên thương yêu, quý nhân bám riết không buông Tỵ như hổ mọc thêm cánh, vang danh thiên hạ vì quá giỏi kiếm tiền.

Chưa kể, năm mới sắp đến, mọi hiểu lầm, mâu thuẫn của Tỵ và một nửa sẽ được giải quyết êm đẹp. Chính nhờ biết lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia người thuộc con giáp này sẽ có duyên đôi lứa phơi phới hân hoan,  tình tiền đều viên mãn.

Tết dương lịch 2019: Top con giáp này sẽ được thần tài tặng cả núi tài lộc, tiêu xài phủ phê cũng không hết - Ảnh 3
Ngày đầu năm 2019, Mùi còn được thần tài đặc biệt ưu ái mà ban cho vận may hiếm có khó tìm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khổ tận cam lai, mọi khốn khó, gian truân sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho vinh hoa phú quý ập xuống đời người tuổi Mùi trong năm mới. Mọi cống hiến, công lao của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng với số dư trong tài khoản tăng lên vùn vụt từng ngày.

Ngày đầu năm 2019, Mùi còn được thần tài đặc biệt ưu ái mà ban cho vận may hiếm có khó tìm. Nếu khai trương kinh doanh, mở rộng đầu tư thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Mùi hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả. 

Số trời đã định: 3 con giáp tự làm đại gia, càng cơ cực càng giàu to, thành công tột đỉnh

Số trời đã định: 3 con giáp tự làm đại gia, càng cơ cực càng giàu to, thành công tột đỉnh

Quyết tâm chiến thắng số phận, nghị lực vươn lên đổi đời giúp 3 con giáp sau trở thành đại gia bạc tỷ, đếm mãi cũng không hết tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 2019 con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 19 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 54 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 20 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két