Tết dương lịch 2019: Top con giáp này sẽ được thần tài tặng cả núi tài lộc, tiêu xài phủ phê cũng không hết

Năm 2019 sẽ biến những con giáp có tên trong danh sách sau trở thành đại gia bạc tỷ, giàu sang vô đối, ai cũng phải kiêng dè.

Ngoài thăng chức tăng lương, người tuổi Ngọ còn được hưởng lộc lá trời cho, may mắn tột đỉnh. Họ làm đâu thắng đó, kinh doanh vượng phát, thậm chí còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Người tuổi Ngọ có một năm 2018 không mấy thuận lợi cả công danh lẫn tình duyên. Dẫu đã dốc cạn sức lực để cống hiến nhưng họ lại không được cấp trên ghi nhận, lại bị đồng nghiệp chơi xấu nên công sức đều đổ sông đổ biển. Mãi đến dịp Tết dương lịch họ mới rửa sạch hàm oan, danh chính ngôn thuận lấy lại những gì đã mất.

Nhờ được bề trên thương yêu, quý nhân bám riết không buông Tỵ như hổ mọc thêm cánh, vang danh thiên hạ vì quá giỏi kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp này dù đã có những thành tựu đáng nể trong công việc, thế nhưng phải chờ đến Tết 2019 thì đường công danh của họ mới xán lạn, hanh thông. Nhờ được bề trên thương yêu, quý nhân bám riết không buông Tỵ như hổ mọc thêm cánh, vang danh thiên hạ vì quá giỏi kiếm tiền.

Chưa kể, năm mới sắp đến, mọi hiểu lầm, mâu thuẫn của Tỵ và một nửa sẽ được giải quyết êm đẹp. Chính nhờ biết lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia người thuộc con giáp này sẽ có duyên đôi lứa phơi phới hân hoan, tình tiền đều viên mãn.

Ngày đầu năm 2019, Mùi còn được thần tài đặc biệt ưu ái mà ban cho vận may hiếm có khó tìm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khổ tận cam lai, mọi khốn khó, gian truân sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho vinh hoa phú quý ập xuống đời người tuổi Mùi trong năm mới. Mọi cống hiến, công lao của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng với số dư trong tài khoản tăng lên vùn vụt từng ngày.

Ngày đầu năm 2019, Mùi còn được thần tài đặc biệt ưu ái mà ban cho vận may hiếm có khó tìm. Nếu khai trương kinh doanh, mở rộng đầu tư thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Mùi hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.