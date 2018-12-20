3 con giáp là đại gia ngầm, nhờ sống phúc đức thiện lương mà càng về hậu vận càng giàu sang sung túc

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì Tý đều thông minh, khôn khéo và giỏi giao tiếp. Họ biết mình nên làm gì, cần làm gì và tránh phạm phải sai lầm nào để chạm tay đến thành công. Nhờ thế, chẳng cần cậy nhờ mẹ cha, càng không xu nịnh ai họ vẫn tiến thân nhanh chóng, vươn lên làm giàu.

Càng kiếm được nhiều tiền người tuổi Tý càng hào phóng chi tiền cho những việc thiện nguyện. Không phải để khoe mẽ với người khác, càng không phải để lên mặt với đời mà đấy là cách Tý chia sẻ những khó khăn với người kém may mắn hơn mình. Nhờ thiện lương, rộng lượng nên càng về hậu vận Tý càng kiếm được nhiều tiền, giàu ơi là giàu.

Dù chậm nhưng chắc, đường tài vận của Sửu ngày càng hanh thông, xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, nhân hậu và chân thành chính là tính cách nổi bật nhất của người tuổi Sửu. Đấy chính là lý do vì sao nếu người khác thăng tiến nhanh chóng thì Sửu vẫn từng bước chậm rãi trên đường công danh. Họ không se sua, cũng không hơn thua mà cứ làm tốt trách nhiệm của mình, đường đường chính chính chứ không luồn cúi hay lươn lẹo để thành công.

Dù chậm nhưng chắc, đường tài vận của Sửu ngày càng hanh thông, xán lạn. Họ không chỉ có được cơ ngơi cho riêng mình mà còn tạo cơ hội để giúp đỡ những người quanh mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự giản dị của Sửu khiến người ngoài dù tinh mắt đến mấy cũng không thể phát hiện họ là đại gia ngầm.

Cuộc sống ấm êm, tình duyên viên mãn sẽ bám lấy cuộc đời Ngọ không buông, khiến càng về hậu vận Ngọ càng hạnh phúc, an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Lạc quan, yêu đời và khá vô tư nên Ngọ luôn sống tích cực và bỏ ngoài tai miệng đời. Không thèm chấp nhặt những người ganh ghét đố kỵ, càng không dễ bị lôi cuốn vào họa thị phi. Họ biết cách giữ mình trước những tai ương, dùng sự tử tế để đáp trả sự thù hằn, chơi xấu. Vậy nên, những ai dù ghét Ngọ đến mấy sau khi đã tiếp xúc sẽ thay đổi suy nghĩ ngay.

Được lòng người chính là chìa khóa mang lại thành công vang dội cho Ngọ khi còn khá trẻ. Cuộc sống ấm êm, tình duyên viên mãn sẽ bám lấy cuộc đời Ngọ không buông, khiến càng về hậu vận Ngọ càng hạnh phúc, an nhàn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.