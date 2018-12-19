Chúc mừng 3 con giáp hưởng lộc trời cho, tiền rơi trúng đầu, vận may đỏ chót trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19/12/2018 17:23

Trong 10 ngày cuối năm 2018 top con giáp sau sẽ tha hồ đón lộc trời cho, may mắn hơn người, tiền ập vào nhà tới tấp.

Nếu nằm trong danh sách sau bạn đích thị là con giáp được hưởng lộc trời cho, tiền ập xuống đầu, muốn nghèo cũng không được trong 10 ngày tới.

Top 1: Tuổi Thân

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều có nhiều tham vọng, quyết liệt trong công việc. Thế nên, chỉ cần có được cơ may họ nhất định sẽ tận dụng tối đa để tiền đẻ ra tiền, công thành danh toại. Thân đừng chần chừ, cũng đừng lo sợ bất cứ điều gì bởi đã có thần tài “chống lưng” cho bạn.

Chỉ trong 10 ngày cuối năm 2018 Thân đã hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà, sự nghiệp thăng tiến không phanh. Họ đổi đời ngoạn mục đến mức khó tin, thoải mái đón năm mới 2019 với vị thế mới, sung túc, viên mãn bội phần.

Chúc mừng 3 con giáp hưởng lộc trời cho, tiền rơi trúng đầu, vận may đỏ chót trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Thìn may mắn đến mức có thể chiến thắng trong các trò chơi may rủi, thậm chí họ còn có cơ may trúng số độc đắc - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thìn

Thay vì tất bật với những khoản nợ hay chẳng có đồng nào trong túi như những con giáp khác thì người tuổi Thìn lại ung dung tự tại, chỉ việc nằm duỗi mà ăn. Đây chính là thời điểm Thìn hái trái ngọt sau cả năm lao động, cống hiến hết mình trong công việc.

Họ được cấp trên cất nhắc thăng chức tăng lương, thu nhập cải thiện đáng nể và có khoảng thưởng Tết rất lớn. Thìn may mắn đến mức có thể chiến thắng trong các trò chơi may rủi, thậm chí họ còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Chúc mừng 3 con giáp hưởng lộc trời cho, tiền rơi trúng đầu, vận may đỏ chót trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Mỗi khoản tiền Dậu chi ra đều mang về khối lợi nhuận khổng lồ, khiến con giáp này đếm tiền sái tay, tiêu xài thả ga - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Dậu

Những ngày cuối năm 2018 người tuổi Dậu sẽ có cơ may hốt tiền tỷ vào nhà, tài lộc cứ thế sinh sôi nảy nở. Mỗi khoản tiền Dậu chi ra đều mang về khối lợi nhuận khổng lồ, khiến con giáp này đếm tiền sái tay, tiêu xài thả ga cũng chẳng hao hụt bao nhiêu.

Có được thành công ấy ngoài sự chăm chỉ, cần cù còn nhờ một phần rất lớn vào mối quan hệ mà con giáp này gầy dựng được. Họ chân chất thật thà, khôn khéo trong giao tiếp nên được lòng nhiều người, quý nhân sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi gặp hoạn nạn khó khăn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.

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