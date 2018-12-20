3 con giáp gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, ĐẠI PHÁT TÀI trong năm 2019

Tâm linh - Tử vi 20/12/2018 15:45

Nhờ được thần tài đưa đường chỉ lối 3 con giáp sau sẽ giàu sang tột đỉnh, gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà trong năm Kỷ Hợi 2019.

Xin chúc mừng những con giáp có tên trong danh sách sau bởi bạn chính là người giàu nhất năm 2019, được thần tài đưa đường chỉ lối, làm ăn thịnh vượng không ngờ.

3 con giáp gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, ĐẠI PHÁT TÀI trong năm 2019 - Ảnh 1
Kỷ Hợi 2019 mọi khổ cực, thất bại sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho tài lộc ập vào nhà con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Mão

Khôn khéo trong cư xử, thông minh trong kinh doanh lại giỏi tính toán nên dù sớm hay muộn người tuổi Mão cùng thành công vang dội, khó khăn đến mấy cũng tự làm đại gia. Đặc biệt, Kỷ Hợi 2019 mọi khổ cực, thất bại sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho tài lộc ập vào nhà con giáp này.

Họ không chỉ kinh doanh một vốn bốn lời, kiếm được tiền tỷ mà còn có cuộc sống lứa đôi ấm êm, viên mãn. Những chuyến du lịch xa, thoải mái tận hưởng sẽ giúp Mão và một nữa thêm gắn bó keo sơn, yêu đương cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

3 con giáp gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, ĐẠI PHÁT TÀI trong năm 2019 - Ảnh 2
Sách tử vi chỉ rõ, trong tháng 6 âm lịch Thìn sẽ gặp được vận may hiếm có, thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thìn

Thìn là con giáp phúc phần đầy người, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên cả đời không biết nghèo khó là gì. Họ được gia đình bao bọc, chở che từ tấm bé nhưng không ỷ lại mà luôn khát khao khẳng định chính mình. Bước vào Kỷ Hợi 2019, nhờ được quý nhân phù trợ con giáp này sẽ gặt hái không ít thành công trong sự nghiệp.

Họ được đề bạt lên chức vụ cao hơn, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Sách tử vi chỉ rõ, trong tháng 6 âm lịch Thìn sẽ gặp được vận may hiếm có, thăng tiến vượt bậc. Thế nên, Thìn hãy nhớ thật kỹ mốc thời gian này để không bỏ lỡ thời cơ.

3 con giáp gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, ĐẠI PHÁT TÀI trong năm 2019 - Ảnh 3
Con giáp này không chỉ có tiền mà còn có quyền, làm ông này bà nọ là chuyện hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu lại sống nghĩa tình nên được rất nhiều người thương yêu, giúp đỡ. Mỗi khi gặp chuyện không may, khi rơi vào bế tắc thì Hợi luôn được bề trên dang tay nâng đỡ, hỗ trợ hết lòng để qua cơn bĩ cực, làm lại từ đầu.

Càng kiên cường, mạnh mẽ người tuổi Thìn càng gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này không chỉ có tiền mà còn có quyền, làm ông này bà nọ là chuyện hiển nhiên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả. 

3 con giáp là đại gia ngầm, nhờ sống phúc đức thiện lương mà càng về hậu vận càng giàu sang sung túc

3 con giáp là đại gia ngầm, nhờ sống phúc đức thiện lương mà càng về hậu vận càng giàu sang sung túc

Tâm thiện tự khắc sẽ được hưởng phúc, cuộc sống sung túc đủ đầy,  tiền xài thả ga sẽ đeo bám 3 con giáp sau cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 2019 con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 39 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 14 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 40 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng