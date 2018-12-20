3 con giáp gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, ĐẠI PHÁT TÀI trong năm 2019

Xin chúc mừng những con giáp có tên trong danh sách sau bởi bạn chính là người giàu nhất năm 2019, được thần tài đưa đường chỉ lối, làm ăn thịnh vượng không ngờ.

Họ không chỉ kinh doanh một vốn bốn lời, kiếm được tiền tỷ mà còn có cuộc sống lứa đôi ấm êm, viên mãn. Những chuyến du lịch xa, thoải mái tận hưởng sẽ giúp Mão và một nữa thêm gắn bó keo sơn, yêu đương cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Khôn khéo trong cư xử, thông minh trong kinh doanh lại giỏi tính toán nên dù sớm hay muộn người tuổi Mão cùng thành công vang dội, khó khăn đến mấy cũng tự làm đại gia. Đặc biệt, Kỷ Hợi 2019 mọi khổ cực, thất bại sẽ ở lại phía sau, nhường chỗ cho tài lộc ập vào nhà con giáp này.

Sách tử vi chỉ rõ, trong tháng 6 âm lịch Thìn sẽ gặp được vận may hiếm có, thăng tiến vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thìn

Thìn là con giáp phúc phần đầy người, sinh ra đã ngậm thìa vàng nên cả đời không biết nghèo khó là gì. Họ được gia đình bao bọc, chở che từ tấm bé nhưng không ỷ lại mà luôn khát khao khẳng định chính mình. Bước vào Kỷ Hợi 2019, nhờ được quý nhân phù trợ con giáp này sẽ gặt hái không ít thành công trong sự nghiệp.

Họ được đề bạt lên chức vụ cao hơn, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt. Sách tử vi chỉ rõ, trong tháng 6 âm lịch Thìn sẽ gặp được vận may hiếm có, thăng tiến vượt bậc. Thế nên, Thìn hãy nhớ thật kỹ mốc thời gian này để không bỏ lỡ thời cơ.

Con giáp này không chỉ có tiền mà còn có quyền, làm ông này bà nọ là chuyện hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, nhân hậu lại sống nghĩa tình nên được rất nhiều người thương yêu, giúp đỡ. Mỗi khi gặp chuyện không may, khi rơi vào bế tắc thì Hợi luôn được bề trên dang tay nâng đỡ, hỗ trợ hết lòng để qua cơn bĩ cực, làm lại từ đầu.

Càng kiên cường, mạnh mẽ người tuổi Thìn càng gặt hái được nhiều thành công. Con giáp này không chỉ có tiền mà còn có quyền, làm ông này bà nọ là chuyện hiển nhiên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.