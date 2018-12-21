Số trời đã định: 3 con giáp tự làm đại gia, càng cơ cực càng giàu to, thành công tột đỉnh

Mọi khó khăn, gian khổ không thể khiến 3 con giáp sau chùn bước hay nản lòng. Thậm chí, đấy chính là bàn đạp giúp họ có thêm nghị lực để vươn lên đổi đời, tự làm đại gia bạc tỷ, giàu sang vô đối.

Là con giáp phúc phần đầy người, may mắn hết phần thiên hạ nên Hợi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Hơn cả, với bản tính cầu toàn, ham học hỏi nên một khi đã đặt ra mục tiêu họ sẽ quyết tâm chinh phục cho bằng được. Đấy cũng chính là chìa khóa mở ra thành công vang dội cho Hợi trong công danh, khiến họ trở thành đại gia bạc tỷ, giàu sang vô đối.

Càng khó khăn, áp lực, càng sinh ra trong nghèo khó Hợi càng có tham vọng đổi đời. Dù mẹ cha không có khả năng hỗ trợ, chị em không thể giúp sức nhưng sự khích lệ là động lực mạnh mẽ giúp Hợi từng bước vững vàng xây dựng sự nghiệp.

Kinh doanh hồng phát, làm một hưởng mười, công thành danh toại, tiền chất chật nhà chính là số mệnh trời đã an bài cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, lương thiện và chăm chỉ nên Sửu nhận được sự yêu mến, nâng đỡ của cấp trên. Ngay cả những đồng nghiệp ngày đầu ganh ghét, đố kỵ cũng phải thay đổi suy nghĩ sau thời gian làm việc với con giáp này.

Giỏi giang, tháo vát lại trách nhiệm nên Sửu dần tạo được chữ tín chốn thương trường. Kinh doanh hồng phát, làm một hưởng mười, công thành danh toại, tiền chất chật nhà chính là số mệnh trời đã an bài cho con giáp này.

Thìn nếu không là đại gia tiền tỷ, ở nhà triệu đô, đi xe sang thì cũng sống an nhàn, dư dả chứ chẳng bao giờ thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Óc sáng tạo, tinh anh và khôn khéo trong đối nhân xử thế được xem là thế mạnh nổi bật của người tuổi Thìn. Dù là đàn ông hay phụ nữ họ cũng có sự nhạy cảm, điềm đạm đặc trưng để làm nên chuyện lớn. Thìn nếu không là đại gia tiền tỷ, ở nhà triệu đô, đi xe sang thì cũng sống an nhàn, dư dả chứ chẳng bao giờ thiếu tiền.

Càng về hậu vận Thìn càng thành công, may mắn. Họ ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, chỉ viêc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc ào ào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, trắc nghiệm vui cho độc giả.