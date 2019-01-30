Kỷ Hợi 2019: Phụ nữ sinh vào 3 tháng âm lịch này sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho, sung sướng nhất đời

Tâm linh - Tử vi 30/01/2019 17:05

Phụ nữ sinh vào 3 tháng âm lịch này sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho, giàu sang sung túc, cuộc sống viên mãn như ý trong năm Kỷ Hợi 2019.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, nữ giới sinh vào 3 tháng âm lịch này sẽ may mắn ngập trời, giàu sang vô đối, tự do tự tại khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Kỷ Hợi 2019: Phụ nữ sinh vào 3 tháng âm lịch này sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho, sung sướng nhất đời - Ảnh 1
Đây đúng là mẫu người bước chân ra đến cửa đã có thần tài theo chân, làm ăn thuận lợi, thăng tiến không phanh trong năm Kỷ Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh tháng 2 âm lịch

Thuật tử vi nói rõ, phụ nữ sinh vào tháng 2 âm lịch là người khôn ngoan, cá tính và có gan làm giàu. Họ có tham vọng, dám ước mơ và không ngừng nỗ lực để hiện thực hóa hoài bão. Hơn cả, từ khi sinh ra người sinh tháng này đã được quý nhân nâng đỡ, đưa đường chỉ lối nên từ công danh, sự nghiệp đến tình duyên đều viên mãn, như ý.

Dẫu có khốn khó, xui xẻo đến mấy thì họ cũng được chống lưng, dễ dàng vượt qua những biến cố bất ngờ. Đây đúng là mẫu người bước chân ra đến cửa đã có thần tài theo chân, làm ăn thuận lợi, thăng tiến không phanh trong năm Kỷ Hợi.

Kỷ Hợi 2019: Phụ nữ sinh vào 3 tháng âm lịch này sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho, sung sướng nhất đời - Ảnh 2
Kỷ Hợi hoan hỷ, phụ nữ sinh tháng 4 âm lịch sẽ được thần tài chiếu cố, bề trên đưa đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh tháng 4 âm lịch

Tháng 4 âm lịch là thời điểm giao mùa giữa xuân và hạ nên thời tiết rất dễ chịu. Người sinh vào tháng này thường ôn hòa, tinh tế và có nhiệt huyết, sống trách nhiệm. Dù nếm trải không ít thất bại nhưng đấy chính là bàn đạp để họ có thêm động lực, bản lĩnh để chiến thắng số phận, vượt qua nghịch cảnh.

Kỷ Hợi hoan hỷ, phụ nữ sinh tháng 4 âm lịch sẽ được thần tài chiếu cố, bề trên đưa đường chỉ lối. Từ đây, cuộc đời họ sẽ bước sang trang mới với tài lộc ngập nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ, tận dụng vận may chắc chắn sẽ phát tài vào giữa năm.

Kỷ Hợi 2019: Phụ nữ sinh vào 3 tháng âm lịch này sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho, sung sướng nhất đời - Ảnh 3
Kỷ Hợi 2019, trời sẽ ban tài phát lộc, giúp phụ nữ sinh tháng 10 âm lịch làm ăn vượng phát, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh tháng 10 âm lịch

Phụ nữ sinh tháng 10 thường là người ấm áp, nhân hậu và rất thương người. Họ sẵn lòng nhận lấy thua thiệt để giúp đỡ người khác, không so đo tính toán, càng không cần phải trả ơn. Càng chăm làm điều thiện họ càng được nhiều người trân trọng, kiêng nể.

Chính vì lối sống đáng quý này nên Kỷ Hợi 2019, trời sẽ ban tài phát lộc, giúp phụ nữ sinh tháng 10 âm lịch làm ăn vượng phát, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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