Phụ nữ có 4 nốt ruồi này giàu sang tột đỉnh nhưng tình duyên lận đận, cả đời cô độc

Tâm linh - Tử vi 24/01/2019 16:44

Theo nhân tướng học, nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ không chỉ là đặc trưng riêng mà còn là điềm báo vận tài lộc, công danh, tình duyên cực chính xác.

Phụ nữ có nốt ruồi ở những vị trí này dù nằm trên đống vàng cũng bất hạnh, cả đời không có được một mái ấm an yên, hạnh phúc. Càng về hậu vận họ càng cô độc, đến khi cuối đời chẳng có ai bên mình.

Phụ nữ có 4 nốt ruồi này giàu sang tột đỉnh nhưng tình duyên lận đận, cả đời cô độc - Ảnh 1

Phụ nữ có nốt ruồi trên má tiền lúc nào cũng đầy túi nhưng tình duyên lận đận trăm bề, cả đời cô độc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có nốt ruồi trên má

Nhân tướng học đã chỉ ra rằng, phụ nữ có nốt ruồi trên má chắc chắn sẽ vượng vận tài lộc. Họ thành công khi còn khá trẻ, chẳng cần cậy nhờ, dựa dẫm ai cũng có thể gầy dựng sự nghiệp vững chắc khiến ngay cả đàn ông cũng kiêng dè.

Thế nhưng, chính vì quá giỏi giang, tài năng lại lắm người theo đuổi nên vận tình duyên của họ lại càng lận đận. Bởi lẽ, dẫu đã lấy chồng, sinh con ở người phụ nữ có nốt ruồi trên má vẫn toát lên sức hấp dẫn khó cưỡng với bất cứ đàn ông nào chỉ sau một lần gặp gỡ.

Chính vì quá đào hoa, cuốn hút nên hôn nhân của họ vì thế luôn xáo trộn, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Nếu muốn yên ổn mẫu phụ nữ này hãy khiến chồng vững tin vào lòng chung thủy của mình. Bởi lẽ, nếu không có lòng tin dành cho nhau thì tiền có chất chật nhà cũng không thể cứu vãn hôn nhân.

Phụ nữ có 4 nốt ruồi này giàu sang tột đỉnh nhưng tình duyên lận đận, cả đời cô độc - Ảnh 2
Một người vợ không biết chi tiêu khoa học, vun vén cho gia đình sẽ khiến chồng mệt mỏi, chán nản vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có nốt ruồi ở vành tai

Đây là nét quý tướng rất hiếm phụ nữ có được. Bởi lẽ, chỉ người tài lộc hanh thông, tiền tài dư dả mới sở hữu nốt ruồi này. Thế nhưng, chính vì quá dễ dàng có được thành công, không cần gắng sức vẫn thu về bộn tiền nên họ thường tiêu xài hoang phí, không biết tích lũy. Một khi biến cố ập xuống họ sẽ không kịp trở tay, rơi vào bế tắc.

Một người vợ không biết chi tiêu khoa học, vun vén cho gia đình sẽ khiến chồng mệt mỏi, chán nản vô cùng. Nếu không sớm thay đổi, vẫn chứng nào tật nấy thì đây chính là bất lợi lớn nhất khiến hôn nhân của họ trục trặc, thậm chí gãy gánh giữa đường.

Phụ nữ có 4 nốt ruồi này giàu sang tột đỉnh nhưng tình duyên lận đận, cả đời cô độc - Ảnh 3
Chính thái độ bề trên, ta đây của họ khiến người đàn ông bên cạnh cảm thấy không được tôn trọng mà tìm đến người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có nốt ruồi trên môi

Phụ nữ có nốt ruồi trên môi gặp quá nhiều may mắn đường công danh. Họ làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, cứ vơi lại đầy. Đây là mẫu người lý trí và khá cực đoan, họ quá tin vào khối óc mà quên mất có những việc phải dùng con tim để suy nghĩ.

Quá thẳng thắn, lạnh lùng khiến đời sống tình cảm của mẫu phụ nữ này nhàm chán, căng thẳng vô cùng. Hơn cả, chính thái độ bề trên, ta đây của họ khiến người đàn ông bên cạnh cảm thấy không được tôn trọng mà tìm đến người phụ nữ khác.

Phụ nữ có 4 nốt ruồi này giàu sang tột đỉnh nhưng tình duyên lận đận, cả đời cô độc - Ảnh 4
Dù có kết hôn, yêu đương cuồng nhiệt thì cuối đời họ cũng cô độc, buồn thương cho phận mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có nốt ruồi ở mu bàn chân

Người có nốt ruồi ở vị trí này chắc chắn sẽ lận đận tình duyên. Họ sống chân thành nên dễ bị người mình tin tưởng lừa gạt tình cảm, tiền bạc mà không hề hay biết. Chờ đến khi nhận ra mình đã sai lầm, chờ đến khi lật tẩy bộ mặt thật của kẻ Sở Khanh thì đã quá muộn màng.

Dù có con cái đuề huề, vợ chồng hạnh phúc thì trung vận họ lại phải đớn đau nhìn cảnh chồng bội bạc mà không dám lên tiếng, cố gắng nhẫn nhịn để giữ cho con cái một mái ấm vẹn tròn. Thế nên, dù có kết hôn, yêu đương cuồng nhiệt thì cuối đời họ cũng cô độc, buồn thương cho phận mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ sở hữu 6 nốt ruồi ĐẠI PHÚ QUÝ này chưa tới 40 đã là bà chủ, không giàu không được

Phụ nữ sở hữu 6 nốt ruồi ĐẠI PHÚ QUÝ này chưa tới 40 đã là bà chủ, không giàu không được

Nếu đang sở hữu những nốt ruồi này chị em chớ dại xóa bỏ vì nó chứa vận may tài lộc cả đời, bảo chứng cho số làm đại gia của bạn.

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