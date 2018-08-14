Phụ nữ sở hữu 6 nốt ruồi ĐẠI PHÚ QUÝ này chưa tới 40 đã là bà chủ, không giàu không được

Tâm linh - Tử vi 14/08/2018 16:46

Nếu đang sở hữu những nốt ruồi này chị em chớ dại xóa bỏ vì nó chứa vận may tài lộc cả đời, bảo chứng cho số làm đại gia của bạn.

Những phụ nữ có nốt ruồi đại phú quý này sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sung sướng an nhàn, chỉ việc nằm ngửa mà ăn.

Phụ nữ sở hữu 6 nốt ruồi ĐẠI PHÚ QUÝ này chưa tới 40 đã là bà chủ, không giàu không được - Ảnh 1
Phụ nữ có nốt ruồi này còn có mệnh vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được sẽ như cá chép hóa rồng, cả đời hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

1. Nốt ruồi ở lông mày

Theo nhân tướng học, phụ nữ có nốt ruồi mọc trong lông mày chính là điềm báo cuộc đời có nhiều quý nhân giúp đỡ, tương trợ. Dẫu gặp phải những khó khăn, khốn khó tưởng như đường cùng thì rốt cuộc họ vẫn tai qua nạn khỏi, may mắn ngập nhà.

Phụ nữ có nốt ruồi này còn có mệnh vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được sẽ như cá chép hóa rồng, cả đời hưởng phúc.

2. Nốt ruồi ở lòng bàn tay

Nốt ruồi ở lòng bàn tay còn được gọi là nốt ruồi khai vận, đây là nét tướng của phụ nữ khôn ngoan, cả đời không lo thiếu tiền. Họ quản lý tài chính khéo léo, biết cách khiến tiền đẻ ra tiền nên chẳng cần chờ đến hậu vận, ngay từ khi ở ngưỡng 35 đã công thành danh toại, tự làm đại gia.

Phụ nữ sở hữu 6 nốt ruồi ĐẠI PHÚ QUÝ này chưa tới 40 đã là bà chủ, không giàu không được - Ảnh 2
Sau tuổi 40, họ chắc chắn sẽ phát tài phát lộc, của nả tiêu 3 đời không hết - Ảnh minh họa: Internet

3. Nốt ruồi sau tai

Đây là nét tướng của mẫu phụ nữ thông minh, giỏi làm ăn, kinh doanh. Một khi đã đưa tiền cho họ buôn bán chắc chắn sẽ một vốn bốn lời, sinh lãi ầm ầm. Sau tuổi 40, họ chắc chắn sẽ phát tài phát lộc, của nả tiêu 3 đời không hết.

4. Nốt ruồi ở ngực

Nốt ruồi ở ngực không chỉ là điềm báo người phụ nữ ấy có số phận sang giàu, tiền chất đầy nhà mà còn báo trước về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được chồng hết mực cưng chiều. Nếu nốt ruồi trên ngực càng ở vị trí kín đáo, bạn sẽ càng được chồng thương yêu.

Phụ nữ sở hữu 6 nốt ruồi ĐẠI PHÚ QUÝ này chưa tới 40 đã là bà chủ, không giàu không được - Ảnh 3
Con cái của phụ nữ có nốt ruồi này hiếu thuận, thông minh và hết mực thương yêu mẹ cha - Ảnh minh họa: Internet

5. Nốt ruồi ở vai

Nếu nghĩ nốt ruồi trên vai đại diện cho gánh nặng gia đình mà người ấy phải gánh vác thì bạn đã nhầm. Thực chất, đây là điềm báo gia chủ dù hiện tại có nghèo khó bao nhiêu thì sau 40 cũng tiền chất đầy nhà, tiêu tiền khỏi nghĩ. Con cái của phụ nữ có nốt ruồi này hiếu thuận, thông minh và hết mực thương yêu mẹ cha.

6. Nốt ruồi ở khóe mắt

Mẫu phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này chính là người vợ hiền dâu thảo mẫu mực bậc nhất. Họ luôn chăm sóc gia đình chu đáo, yêu thương chồng con hết lòng nên gia đình luôn thuận hòa, ấm êm. Dẫu chu toàn việc nhà là thế, họ vẫn làm tốt việc nước, vẫn tự đứng ra kinh doanh và gặt hái thành công ngoài sức tưởng tượng khiến gia đình chồng phải kiêng nể bội phần.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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