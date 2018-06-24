3 nàng giáp có mệnh phú quý, sau tuổi 40 cực giàu có, ai lấy được chỉ việc an nhàn hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 24/06/2018 02:00

Người xưa có câu “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”, thế nhưng đàn ông khi lấy vợ chỉ cần chọn đúng 1 trong 3 nàng giáp này sẽ vạn sự như ý, làm gì cũng thành công, phúc lộc ngập nhà.

Không chỉ vượng phu ích tử, những nàng giáp sau còn có thừa sự thông minh, khôn khéo để giúp cho chính mình trở thành đại gia, giúp chồng phát triển sự nghiệp lẫy lừng.

3 nàng giáp có mệnh phú quý, sau tuổi 40 cực giàu có, ai lấy được chỉ việc an nhàn hưởng phúc - Ảnh 1
Ngay từ thuở độc thân nàng Sửu đã có cho mình công danh sự nghiệp xán lạn với số dư trong tài khoản tăng lên từng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu là người hiền lành, chăm chỉ và cầu toàn trong mọi việc.Dẫu không bao giờ nói những lời đao to búa lớn nhưng họ lại rất giỏi làm những việc lớn, tất cả những gì người khác sợ khó mà tránh xa thì họ lại gan dạ lại gần, nhận lấy trách nhiệm ấy về mình và cố gắng để nó đạt được hiệu suất cao nhất có thể.

Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân nàng Sửu đã có cho mình công danh sự nghiệp xán lạn với số dư trong tài khoản tăng lên từng ngày. Sau khi kết hôn, con giáp này luôn làm tròn bổn phận của một người vợ, trách nhiệm của một người mẹ. Nhờ thế, gia đình của phụ nữ tuổi này luôn hạnh phúc, ấm êm, phúc khí ngập tràn. Sau 40 tuổi, vợ chồng nhà Sửu chỉ việc ung dung hưởng lộc, của nả đầy nhà.

3 nàng giáp có mệnh phú quý, sau tuổi 40 cực giàu có, ai lấy được chỉ việc an nhàn hưởng phúc - Ảnh 2
Vừa có tiền, vừa có quyền lại được lòng người giúp Thìn có cuộc hôn nhân như ý, chồng con yêu thương, sự nghiệp ngày càng vượng phát khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã có mệnh phú quý. Cuộc sống của họ như được trải hoa hồng khi được cha mẹ thương yêu, người thân cưng chiều, giúp đỡ mọi điều. Tuy có đôi phần bướng bỉnh, ỷ lại vào gia đình nhưng bù lại Thìn là con giáp cực thông minh và thức thời. Một khi đã nhìn thấy cơ hội để tiến thân Thìn sẽ không quản ngại bất cứ chướng ngại nào mà bước lên phía trước, điều gì càng khó đạt được họ càng quyết tâm hơn bao giờ hết.

Dẫu ngang tàng xuôi ngược nhưng khi trở về bên gia đình, bên người đàn ông mình yêu thương Thìn lại dịu dàng, e ấp như chính giới tính của họ. Vừa có tiền, vừa có quyền lại được lòng người giúp Thìn có cuộc hôn nhân như ý, chồng con yêu thương, sự nghiệp ngày càng vượng phát khiến ai cũng hờn ghen.

3 nàng giáp có mệnh phú quý, sau tuổi 40 cực giàu có, ai lấy được chỉ việc an nhàn hưởng phúc - Ảnh 3
Sau tuổi 40, Hợi không cần phải lao tâm khổ tứ để kiếm tiền nữa vì số tiền đang có đã giúp bạn tiêu pha thoải mái 3 đời cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Theo thuật tử vi tướng số những người tuổi Hợi thường có thân hình đẫy đà, mập mạp hơn so với những con giáp khác. Thế nhưng, Hợi đừng vội buồn vì mình tròn trĩnh mà hãy thấy mừng thầm bởi đây chính là nét phúc tướng hiếm có khó tìm mà nhờ có nó cuộc sống của bạn luôn may mắn, bình an dẫu có rất nhiều tai họa từng ập lên đầu bạn.

Càng về hậu vận phúc khí của phụ nữ tuổi Hợi càng thêm vượng, khiến Hợi dẫu muốn nghèo cũng không được. Có vợ giỏi giang, thông minh nên chồng của nàng Hợi cũng nhờ vợ mà thành công ngoài mong đợi. Sau tuổi 40, Hợi không cần phải lao tâm khổ tứ để kiếm tiền nữa vì số tiền đang có đã giúp bạn tiêu pha thoải mái 3 đời cũng không hết.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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