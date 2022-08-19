Người có 3 CAO 99% là số giàu sang phú quý, cả đời hưng thịnh, danh vọng hơn người

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 21:13

Lời người xưa đã dạy không lệch đi đâu được, những người có số thành đạt, giàu sang thường sở hữu những tướng 3 cao sau đây

Gò má cao

Gò má trên khuôn mặt có thể phản ánh mức độ quyền lực của một người. Người có gò má đầy đặn thường giỏi nắm giữ quyền lực trong công việc. Gò má đầy đặn là tướng mặt điển hình của những người giàu có.

Người có gò má cao và đầy đặn như tường thành khác với người bình thường ở sự quyết đoán và ý chí. Họ là người năng nổ, hoạt bát, can đảm, tài giỏi và biết cân đối. Họ bẩm sinh đã có đầy đủ tố chất lãnh đạo, chỉ cần nỗ lực làm một việc gì đó cũng sẽ thành công. Ngoài ra, những người có gò má cao còn là những người có ý chí kiên định có chủ kiến và mệnh lệnh của riêng mình. Họ nổi bật ngay cả khi không ở vị trí quá cao.

Ngoài ra, đây cũng là tướng mặt của người có thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc, chuyên nghiệp. Về hậu vận, sự nghiệp của họ thường thành công rực rỡ. Họ có quyền, có tiền, có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Người có 3 CAO 99% là số giàu sang phú quý, cả đời hưng thịnh, danh vọng hơn người - Ảnh 1
Người có gò má đầy đặn thường giỏi nắm giữ quyền lực trong công việc. Gò má đầy đặn là tướng mặt điển hình của những người giàu có. Ảnh minh họa

Trán cao 

Người trán cao là người có khoảng cách từ mép tóc đến lông mày lớn. Đây là tướng trán đạt tiêu chuẩn theo nhân tướng học.

Người sở hữu trán vừa cao, vừa rộng chứng tỏ được thiên phú cho một trí tuệ hoàn hảo: có óc phán đoán, dễ dàng tập trung tư tưởng, trí tưởng tượng phong phú và có khả năng sáng tạo.

Cũng theo quan niệm của dân gian, người trán cao thường thông minh và có cuộc sống giàu sang, phú quý. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy các nhà chính trị, nhà khoa học, nhà văn, nhà doanh nghiệp… đều sở hữu loại trán này. Tất nhiên, điều này cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Người có 3 CAO 99% là số giàu sang phú quý, cả đời hưng thịnh, danh vọng hơn người - Ảnh 2
Người sở hữu trán vừa cao, vừa rộng chứng tỏ được thiên phú cho một trí tuệ hoàn hảo: có óc phán đoán, dễ dàng tập trung tư tưởng, trí tưởng tượng phong phú và có khả năng sáng tạo. Ảnh minh họa

Mũi cao

Mũi nằm ở vị trí trung tâm của khuôn mặt, theo nhân tướng học xem tướng mũi có thể đoán được tính cách, tương lai, vận mệnh của một người. Mỗi người đều có tướng mũi khác nhau, nên vận thế cũng bất đồng.

Trong đó, tướng mũi hổ được coi là một trong những tướng mũi giàu sang. Đặc biệt, nam giới sở hữu tướng mũi này là đại diện cho tài lộc và quan lộc, hứa hẹn cuộc đời phát đạt cả về tiền tài lẫn sự nghiệp.

Nếu bạn có sống mũi cao, có nghĩa là bạn không ngại khó khăn, có vấp ngã cũng sẽ vươn lên. Cuối cùng, sẽ nhận được thành công nếu không ngừng nỗ lực. Còn mũi cao, đầy đặn và cứng cáp thì đại biểu cho phước lành. Người như vậy vừa có chí tiến thủ, vừa dễ gặp cơ hội để tích lũy tiền của, trở nên dư dả, cả đời không cần lo lắng nhiều về tài chính. Với những người có cảnh mũi hơi rộng, lỗ mũi lớn, tướng mũi cao đi thẳng vào hốc mắt thì gọi là tướng mũi rồng. Đây là mũi thường xuất hiện trên khuôn mặt của vua chúa, quan to, theo quan niệm dân gian. Nếu sở hữu mũi có đặc điểm này, họ thường là người thông minh, tài trí, có tài quản lý

Người có 3 CAO 99% là số giàu sang phú quý, cả đời hưng thịnh, danh vọng hơn người - Ảnh 3
Mũi nằm ở vị trí trung tâm của khuôn mặt, theo nhân tướng học xem tướng mũi có thể đoán được tính cách, tương lai, vận mệnh của một người. Ảnh minh họa

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Phụ nữ có 3 nốt ruồi vượng may mắn, hốt hết lộc trời, tiền tài ào ạt, muốn nghèo cũng khó

Phụ nữ có 3 nốt ruồi vượng may mắn, hốt hết lộc trời, tiền tài ào ạt, muốn nghèo cũng khó

Chúc mừng ai sở hữu 3 vị trí nốt ruồi này, số trời đã định cuộc sống giàu sang phú quý, tiền tài chảy đến không kể xiết

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